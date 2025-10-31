Nova inteligência artificial promete agilizar compra e aluguel de imóveis em Goiânia

Tecnologia analisa os mais de 800 mil imóveis disponíveis no portal da empresa

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom)

Imobiliárias e pessoas interessadas em comprar, vender ou alugar imóveis em Goiânia poderão agilizar o processo de negociação com a chegada de uma nova inteligência artificial (IA).

Lançada pela empresa Loft – empresa de tecnologia que fornece soluções para imobiliárias -, a iniciativa busca substituir os tradicionais filtros de busca. Agora, o potencial comprador ou locatário pode digitar diretamente as características desejadas, como “apartamento de 2 quartos com janelas amplas”.

Dessa forma, a tecnologia analisa os mais de 800 mil imóveis disponíveis no portal da empresa, considerando imagens e informações dos anúncios e, em seguida, apresenta opções com as características desejadas.

Segundo a Loft, o buscador começou a ser utilizado há 15 dias, em fase de testes, e já registrou aumento de 57% na conversão de leads — quando a pessoa que navega no site aceita receber o contato de um corretor da imobiliária responsável.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor de comunicação da Loft, Ricardo Kauffman, salienta que a nova tecnologia tem como objetivo facilitar a busca dos usuários.

Uma das razões para o desenvolvimento da ferramenta é a agilidade nas respostas aos interessados. Isso porque, a partir de agora, quando uma pessoa entrar em contato com a imobiliária, a Qualifica Leads será responsável pelo primeiro atendimento, iniciando a conversa imediatamente.

“Além de mais rapidez, a ferramenta possibilita buscas específicas, antes impossíveis utilizando apenas filtros”, destaca Ricardo.

Ele ressaltou a possibilidade o potencial comprador ou locatário digitar as características desejadas direto no buscador, como “apartamento de 2 quartos com janelas amplas”.

Outra novidade do aplicativo da Loft está no uso de IA para “decorar” os imóveis anunciados.

Ao clicar nas fotos de um anúncio, o cliente tem a opção de “modificar” o ambiente em segundos, da forma que bem imaginar, e visualizar como ficaria o ambiente.

