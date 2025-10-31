Nova inteligência artificial promete agilizar compra e aluguel de imóveis em Goiânia
Tecnologia analisa os mais de 800 mil imóveis disponíveis no portal da empresa
Imobiliárias e pessoas interessadas em comprar, vender ou alugar imóveis em Goiânia poderão agilizar o processo de negociação com a chegada de uma nova inteligência artificial (IA).
Lançada pela empresa Loft – empresa de tecnologia que fornece soluções para imobiliárias -, a iniciativa busca substituir os tradicionais filtros de busca. Agora, o potencial comprador ou locatário pode digitar diretamente as características desejadas, como “apartamento de 2 quartos com janelas amplas”.
Dessa forma, a tecnologia analisa os mais de 800 mil imóveis disponíveis no portal da empresa, considerando imagens e informações dos anúncios e, em seguida, apresenta opções com as características desejadas.
Segundo a Loft, o buscador começou a ser utilizado há 15 dias, em fase de testes, e já registrou aumento de 57% na conversão de leads — quando a pessoa que navega no site aceita receber o contato de um corretor da imobiliária responsável.
Em entrevista ao Portal 6, o diretor de comunicação da Loft, Ricardo Kauffman, salienta que a nova tecnologia tem como objetivo facilitar a busca dos usuários.
Uma das razões para o desenvolvimento da ferramenta é a agilidade nas respostas aos interessados. Isso porque, a partir de agora, quando uma pessoa entrar em contato com a imobiliária, a Qualifica Leads será responsável pelo primeiro atendimento, iniciando a conversa imediatamente.
“Além de mais rapidez, a ferramenta possibilita buscas específicas, antes impossíveis utilizando apenas filtros”, destaca Ricardo.
Ele ressaltou a possibilidade o potencial comprador ou locatário digitar as características desejadas direto no buscador, como “apartamento de 2 quartos com janelas amplas”.
Outra novidade do aplicativo da Loft está no uso de IA para “decorar” os imóveis anunciados.
Ao clicar nas fotos de um anúncio, o cliente tem a opção de “modificar” o ambiente em segundos, da forma que bem imaginar, e visualizar como ficaria o ambiente.
