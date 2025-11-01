Espíritos são “registrados” na Curva da Morte em Goiás e vídeo viraliza

Grupo de amigos utilizou um aparelho conhecido como spirit box, que capta frequências de rádio e é usado por investigadores paranormais

Davi Galvão - 01 de novembro de 2025

Influenciadores utilizaram uma spirit box para registrar os supostos sons de espíritos. (Foto: @carmen_annevictoria)

O vídeo de um grupo de criadores de conteúdo que registrou sons misteriosos de “espíritos” na Curva da Morte, trecho da GO-309 entre Itumbiara e Buriti Alegre, viralizou nas redes e despertou reações intensas entre os internautas.

Muitos disseram conhecer o local e relataram experiências assustadoras na região. O trecho ganhou este nome após diversos acidentes, muitos deles fatais.

Na gravação, publicada pela influenciadora Carmen Anne Victoria, que tem 30 mil seguidores no Instagram, o grupo usa um aparelho chamado spirit box — um rádio modificado usado em supostas “investigações paranormais” para captar respostas sobrenaturais.

Durante a madrugada, eles fazem perguntas como “qual é o meu nome?” e “quantas pessoas estão aqui?”. Em seguida, é possível ouvir sons e ruídos que geraram curiosidade e medo entre os seguidores.

“No primeiro vídeo vocês podem observar que eu faço a pergunta qual é meu nome e através do aparelho spirit box eles respondem meu nome. Incrível”, escreveu Carmen na legenda da publicação feita no dia 8 de outubro.

O vídeo já ultrapassa 50 mil visualizações.

Nos comentários, muitos afirmaram já ter passado pela rodovia e sentiram calafrios, enquanto outros colocaram em xeque as supostas vozes paranormais

“Vou nem se me dar um milhão de reais , eu travo tudo que nem saio do lugar , você tá doido”, disse um.

“Logo ela vai falar assim: Low battery, please recharge”, brincou outro.

