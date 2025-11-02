Dia de Finados em Anápolis chama atenção pela ausência de chuva e presença de calorão

Temperatura se manteve acima dos 30ºC durante quase todo o dia mesmo com períodos de céu nublado

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Dia de Finados foi de calor e nuvens, em Anápolis. (Foto: Natália Sezil/Portal 6)

Marcado pelos sentimentos de saudades e, muitas vezes, tristeza, o Dia de Finados em Anápolis costuma refletir essas sensações no céu: os moradores têm se deparado com chuva ano após ano, desde o início da manhã.

Em 2025, no entanto, algo diferente aconteceu. Até às 17h, pelo menos, predominou o “calorão“. Acompanhado de ventania forte, o cenário atípico foi comentado no cotidiano e na internet.

Quem saiu de casa cedo para visitar entes queridos se deparou com menos nuvens do que o esperado. A previsão era de pancadas de chuva e de umidade.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) havia divulgado que choveria em mais de 50 cidades em todo o estado, Anápolis incluso na lista.

Já o Climatempo esperava precipitação desde às 13h. Em 2023 e 2024, a meteorologia dizia a mesma coisa.

Em 2021, o tempo chuvoso em Goiás contribuiu até mesmo para a ocorrência de acidentes nas rodovias, onde o Dia de Finados terminou com cinco mortes, à época.

O Climatempo diz que ainda pode haver precipitação. Embora se trate apenas de uma previsão (que como observado, por horas, pode não se concretizar), a espera é de que chova às 18h e às 22h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!