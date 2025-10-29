Flores, arranjos e vasos: pesquisa revela variação de até 266% no preço de itens para o Dia de Finados em Anápolis

Levantamento feito pela reportagem do Portal 6 considerou valores de diversas floriculturas do município

Samuel Leão - 29 de outubro de 2025

Buquê de Rosas.(Foto: Canva)

Com a aproximação do Dia de Finados, muitos anapolinos começam a buscar flores e arranjos para homenagear seus entes queridos. Pensando nisso, o Portal 6 entrou em contato com diversas floriculturas de Anápolis para preparar um levantamento com a variação dos preços destes itens.

A pesquisa de preços revelou uma considerável variação na oferta de buquês, rosas e vasos nas floriculturas da cidade, chegando a 266% em alguns produtos.

O buquê com uma dúzia de rosas brancas, um dos itens mais tradicionais, apresenta uma variação de preço de R$ 175 (Narita) a R$ 190 (Floratta), sendo encontrado também por R$ 177 (Bella Flor) e R$ 180 (Amarylis). Isso representa uma diferença de 8,57% entre o menor e o maior valor encontrado.

Já o buquê de rosas vermelhas, igualmente popular, demonstrou uma variação mais ampla. Enquanto a Floricultura Chuva de Ouro o oferece por R$ 150, a Amarylis Floricultura tem o preço de R$ 180, totalizando uma variação de 20% entre os estabelecimentos que informaram o valor.

Outros preços encontrados para o mesmo produto foram R$ 170 (Floratta), R$ 175 (Narita) e R$ 177 (Bella Flor).

Para quem busca uma homenagem mais singela, a rosa unitária varia de R$ 10 (Narita) a R$ 15 (Amarylis e Bella Flor), uma diferença de 50%. Em outros estabelecimentos pode ser encontrada por R$ 12 (Floratta) e varia entre R$ 12 e R$ 15, respectivamente, para colorida e vermelha (Chuva de Ouro).

Entre os itens de decoração, o Vaso de Bola Belga é o que apresenta a maior disparidade de preços. Os valores encontrados vão de R$ 30 (Floricultura Narita), R$ 90 (Bella Flor) e R$ 110 (Amarylis Floricultura), resultando em uma impressionante diferença máxima de 266%.

Entretanto é importante frisar que os tamanhos dos vasos ofertados não são iguais, podendo ir do número 11 ao 20.

