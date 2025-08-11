A misteriosa lenda da Cidade Perdida em Goiás que fascina aventureiros há séculos

História mistura relatos de bandeirantes, expedições estrangeiras e formações rochosas que impressionam até hoje

Anna Júlia Steckelberg - 11 de agosto de 2025

(Foto: Guia Melhores Destinos)

No interior de Goiás, especialmente nas regiões da Chapada dos Veadeiros e da Serra do Roncador, circula há mais de dois séculos uma das lendas mais intrigantes do Centro-Oeste: a da Cidade Perdida, também chamada de Cidade de Pedra ou Cidade Encantada.

Os primeiros relatos vieram de bandeirantes e garimpeiros do século XIX, que diziam ter encontrado ruínas misteriosas no meio da mata.

Segundo as histórias, havia paredes de pedra talhada, ruas alinhadas e portais que lembravam uma antiga civilização, anterior à chegada dos colonizadores portugueses.

Para alguns, eram vestígios de povos indígenas muito antigos; para outros, influências distantes, como incas ou até descendentes de Atlântida.

A lenda ganhou fama internacional com o coronel britânico Percy Fawcett, que, em 1925, partiu em uma expedição pelo interior do Brasil à procura da chamada “Cidade Z”.

Ele acreditava que a cidade ficava entre Mato Grosso e Goiás. Fawcett, porém, desapareceu sem deixar rastros, o que aumentou o mistério.

Pesquisadores contemporâneos apontam que boa parte dessas “ruínas” pode ser explicada por formações rochosas naturais moldadas pela ação do tempo.

Outras histórias, no entanto, podem ter surgido a partir de aldeias indígenas antigas ou acampamentos de garimpeiros abandonados.

Hoje, o mito da Cidade Perdida resiste e continua atraindo curiosos, místicos e aventureiros.

Locais como a Cidade de Pedra, na Chapada dos Veadeiros, oferecem trilhas e paisagens que alimentam a imaginação de quem acredita que Goiás ainda guarda segredos de um passado misterioso.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!