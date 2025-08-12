Aurora perde de novo: agora foi para a Codego

Empresa ocupou 584 m² de área pública do Daia sem autorização e terá que devolver

Samuel Leão - 12 de agosto de 2025

Representantes da Aurora em coletiva de imprensa (Foto: Paulo Roberto Belém/ Portal 6)

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. colecionou mais uma derrota na Justiça. Dessa vez, perdeu para a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás (Codego), que conseguiu reintegração de posse de 584 m² que a empresa ocupava irregularmente no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A Aurora simplesmente decidiu usar a área pública para criar um acesso à sua edificação, sem pedir autorização para ninguém. Não fez processo administrativo, não pagou taxas e ignorou completamente o Regulamento para Venda e Cessão de Terrenos Industriais do Estado.

O juiz Thiago Inácio de Oliveira não teve dúvidas e deferiu liminar determinando que a empresa desocupe imediatamente a área. A decisão foi publicada no dia 12 de agosto, no processo 5433183-88.2025.8.09.0006.

Mas essa não é a primeira vez que a Aurora se mete em encrenca por ocupar área que não é sua. Há poucos dias, a empresa já havia levado outra na Justiça, dessa vez da Ferrovia Centro-Atlântica.

No caso anterior, a Aurora construiu vias asfaltadas e passagens em nível na faixa de domínio ferroviária, no KM 35+350, sem autorização da concessionária ou da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O juiz Rodrigo de Castro Ferreira deu 15 dias para a empresa desocupar e demolir tudo às próprias custas.

São duas derrotas em sequência por ocupação irregular de áreas públicas. A Aurora está virando especialista em invadir patrimônio público e perder na Justiça.

O padrão sugere uma gestão empresarial no mínimo questionável. Como uma empresa do setor de terminais e serviços resolve sistematicamente ocupar áreas que não lhe pertencem?

Com esse histórico de ocupações irregulares, a empresa chama atenção dos órgãos fiscalizadores e pode enfrentar mais processos judiciais caso mantenha esse padrão de conduta.