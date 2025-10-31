Empresa goiana proíbe transporte de pequi em ônibus, mas volta atrás após repercussão

Na publicação, viação justificou a proibição do fruto por motivos de segurança e conservação dos veículos

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Proibição gerou polêmica nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Se tem placa, tem história. E se é proibido, é porque muita gente já fez. Foram com estas máximas que a internet reagiu a um comunicado da Evolução Transportes, viação de ônibus em Goiás, ao proibir o transporte de pequis por passageiros.

O anúncio foi feito na página do Instagram oficial da empresa, na última quinta-feira (30) e permaneceu na rede social por quase 24h, até ser removido no começo da tarde desta sexta-feira (31).

Na publicação, a empresa justificou a proibição do fruto “por motivos de segurança e conservação veículos”.

Além disso, a viação anunciou ter tomado a decisão “devido a recorrentes problemas causados pelo transporte desse fruto”, mas não entrou em detalhes.

A Evolução reforçou que “em hipótese alguma o produto poderá ser transportado, independentemente do tipo de embalagem, como caixas, sacos, isopor ou similares.

Nos comentários, os usuários fizeram graça da situação e até imaginaram possíveis razões para uma medida tão drástica.

“O problema foi o passageiro não dar um pedacinho pro povo. Muito egoísta e agora ninguém pode degusta um pequizinho na viagem. Sacanagem, pô!”, brincou um.

Mudança de posição

Contudo, após a reportagem do Portal 6 entrar em contato com um gerente da Evolução Transportes, a empresa afirmou que a situação se tratava de um equívoco. Além disso, a postagem foi removida da rede social.

“Na realidade, a norma é referente à forma que tem que ser transportado”, salientou.

Porém, ao ser questionado se poderia comentar sobre o porquê do assunto ter se tornado motivo de uma norma, o gestor se limitou a dizer que “não há necessidade”.

*Colaborou Augusto Araújo

