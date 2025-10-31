Empresa goiana proíbe transporte de pequi em ônibus, mas volta atrás após repercussão

Na publicação, viação justificou a proibição do fruto por motivos de segurança e conservação dos veículos

Davi Galvão Davi Galvão -
Empresa goiana proíbe transporte de pequi em ônibus, mas volta atrás após repercussão
Proibição gerou polêmica nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Se tem placa, tem história. E se é proibido, é porque muita gente já fez. Foram com estas máximas que a internet reagiu a um comunicado da Evolução Transportes, viação de ônibus em Goiás, ao proibir o transporte de pequis por passageiros.

O anúncio foi feito na página do Instagram oficial da empresa, na última quinta-feira (30) e permaneceu na rede social por quase 24h, até ser removido no começo da tarde desta sexta-feira (31).

Na publicação, a empresa justificou a proibição do fruto “por motivos de segurança e conservação veículos”.

Publicidade
Leia também

Além disso, a viação anunciou ter tomado a decisão “devido a recorrentes problemas causados pelo transporte desse fruto”, mas não entrou em detalhes.

A Evolução reforçou que “em hipótese alguma o produto poderá ser transportado, independentemente do tipo de embalagem, como caixas, sacos, isopor ou similares.

Captura de tela da publicação, minutos antes da mesma ser removida das redes sociais. (Foto: Arquivo Pessoal)

Nos comentários, os usuários fizeram graça da situação e até imaginaram possíveis razões para uma medida tão drástica.

“O problema foi o passageiro não dar um pedacinho pro povo. Muito egoísta e agora ninguém pode degusta um pequizinho na viagem. Sacanagem, pô!”, brincou um.

Mudança de posição

Contudo, após a reportagem do Portal 6 entrar em contato com um gerente da Evolução Transportes, a empresa afirmou que a situação se tratava de um equívoco. Além disso, a postagem foi removida da rede social.

“Na realidade, a norma é referente à forma que tem que ser transportado”, salientou.

Porém, ao ser questionado se poderia comentar sobre o porquê do assunto ter se tornado motivo de uma norma, o gestor se limitou a dizer que “não há necessidade”.

*Colaborou Augusto Araújo

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias