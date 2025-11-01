Empresa de transporte coletivo em Goiânia está com vagas abertas para início imediato; veja detalhes

Interessados podem se inscrever de forma online ou pelo WhatsApp

Gabriella Pinheiro - 01 de novembro de 2025

Novidade ainda será implementada no sistema de transporte coletivo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A concessionária de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, HP Mobilidade, está com 34 vagas de emprego abertas para início imediato.

As oportunidades são destinadas a motoristas de ônibus convencional (25 vagas), além de lanterneiros e mecânicos de linha pesada.

Os interessados podem se inscrever pelo site hpmobilidade.rhgestor.com.br ou pelo WhatsApp (62) 98409-8504.

Para concorrer às vagas de motorista, é necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D” ou “E”, com registro EAR (Exerce Atividade Remunerada) no verso da CNH, além do Curso Especializado de Transporte Coletivo de Passageiros.

Candidatos que ainda não possuem o curso poderão realizá-lo com o apoio da própria HP Mobilidade, que oferece a formação teórica e prática, desde que o participante atenda aos requisitos e tenha disponibilidade para participar das etapas.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, gratuidade no transporte coletivo, além de apoio odontológico, nutricional, psicológico e fisioterapêutico.

Os salários variam de R$ 1.841,76 a R$ 3.367,39, conforme a função exercida. Confira a lista completa:

Motorista

Vagas: 30

Salário: R$ 1.841,76

Carga horária: 25h semanais (das 13h às 22h30 em escala 6×1)

Requisitos: CNH D ou E com EAR averbado; desejável Ensino Fundamental completo; curso especializado de transporte coletivo atualizado (ou disponibilidade para realizar o curso e treinamento oferecidos pela própria HP).

Benefícios: Vale-alimentação R$ 648,57 + cartão passe-livre funcional + plano de saúde Hap Vida + TotalPass + convênios com farmácias + Zenklub + serviços gratuitos via SEST/SENAT.

Lanterneiro (Noturno)

Vagas: 02

Salário: R$ 2.592,80

Horário: 19h às 02h50 em escala 6×1

Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência na função.

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.141,50 + cartão passe-livre funcional + plano de saúde Hap Vida + TotalPass + convênios com farmácias + Zenklub + serviços gratuitos via SEST/SENAT.

Mecânico – Linha Pesada (Noturno)

Vagas: 02

Salário: R$ 3.367,39

Horário: 19h às 02h50 em escala 6×1

Requisitos: Ensino Fundamental completo; experiência na função.

Benefícios: Vale-alimentação R$ 1.141,50 + cartão passe-livre funcional + plano de saúde Hap Vida + TotalPass + convênios com farmácias + Zenklub + serviços gratuitos via SEST/SENAT.

