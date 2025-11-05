Abraços, cumprimentos inesperados e euforia marcam absolvição de policial penal em Anápolis

Portal 6 registrou as reações que sucederam a sentença do julgamento por tentativa de homicídio

Da Redação - 05 de novembro de 2025

Policial penal comemorou absolvição com colegas da corporação. (Foto: Portal 6)

Depois de horas do julgamento que resultou na absolvição de Roberto Luís Lourenço da Silva, em que houve debates entre acusação e defesa, o Portal 6 registrou as reações pós-comunicação de que o policial penal estaria livre de qualquer consequência criminal por tentativa de homicídio.

A principal delas foi a comemoração que ocorreu, tanto do atual coordenador dos presídios estaduais, quanto do grupo de policiais penais das várias especializadas da corporação que estiveram presentes no Tribunal do Júri, ocorrido em Anápolis nesta quarta-feira (05).

Abraços de Roberto com os que o defenderam, cumprimentos aos promotores que o acusaram, inclusive com o magistrado que presidiu o julgamento, foram notados pela reportagem.

Descendo do palco, mais abraços do absolvido com mais colegas foram interrompidos por outro emocionado de uma mulher, que supostamente seria a mãe dele. “Eu te amo, meu filho”, disse ela. Depois dali, Roberto continuou cumprimentando os colegas da corporação.

Ao Portal 6, o protagonista da defesa do então réu, o advogado Hélio Aquino, endossou que os jurados reconheceram a legítima defesa de Roberto no episódio. “Num momento que era totalmente inapropriado para a Segurança Pública”, disse.

Apesar de reconhecer a possibilidade de recurso, o criminalista acredita que este ato não será aplicado.

Abordados ainda no final do julgamento, os promotores que estiveram à frente da acusação foram interpelados pela reportagem para manifestar sobre um eventual recurso, mas esta foi direcionada a pedir nota à assessoria do Ministério Público (MP).

Houve a tentativa de contato com a 19ª Promotoria de Justiça de Anápolis, que dá atenção à 4ª Vara Criminal de Anápolis e à Vara Regional de Execução Penal, por telefone e e-mail, mas não houve resposta. O espaço segue aberto.

Em tempo

Roberto respondia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. O fato, ocorrido em 06 de julho de 2018, se deu por volta das 22h, quando a vítima, identificada como Guilherme Alves da Silva, foi alvejada por um tiro no bairro Recanto do Sol, na porta da residência onde morava.