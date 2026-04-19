Parede estufando: pedreiro ensina como recuperar o ambiente e deixar com cara de novo

Problema comum em casas pode ter solução simples com materiais básicos e técnicas corretas de reparo

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma parede estufando ou descascando pode assustar à primeira vista, principalmente quando começa a comprometer o visual do ambiente. No entanto, esse problema é mais comum do que parece — e, na maioria dos casos, tem solução simples e acessível.

Segundo especialistas, com alguns materiais básicos e o passo a passo correto, é possível recuperar a parede, melhorar o acabamento e evitar que o problema volte em pouco tempo.

O que causa parede estufando

Antes de qualquer reparo, é fundamental entender a origem do problema. Na maioria das vezes, a parede estufada surge por causa da umidade acumulada atrás da pintura.

Essa umidade pode vir de infiltrações, vazamentos, reboco ainda úmido ou até falta de ventilação no ambiente. Além disso, erros no preparo da parede também contribuem para o descascamento da tinta.

Como identificar o problema na parede

Para resolver de forma eficiente, o primeiro passo é observar toda a área afetada.

Passar a mão na superfície ajuda a identificar partes ocas, estufadas ou com tinta soltando. Dessa forma, o morador consegue entender a dimensão do problema e evitar reparos incompletos.

Além disso, é importante verificar se ainda há umidade no local antes de iniciar o conserto.

Como recuperar parede estufada passo a passo

Com ferramentas simples, o reparo pode ser feito sem grandes dificuldades. O processo inclui etapas básicas, mas fundamentais para garantir um bom resultado:

Primeiro, raspe toda a tinta solta com uma espátula. Em seguida, limpe bem a superfície para retirar poeira e resíduos.

Depois disso, aguarde a parede secar completamente. Só então aplique massa corrida (em áreas internas) ou massa acrílica (em áreas externas ou úmidas).

Após a secagem, lixe a área até deixá-la uniforme. Em seguida, aplique um selador para melhorar a aderência da tinta e finalize com a pintura.

Dá para gastar pouco no conserto?

Sim. Um dos pontos positivos desse tipo de reparo é o baixo custo.

Com um kit básico — espátula, lixa, massa, selador e tinta — já é possível recuperar a parede de um cômodo pequeno ou médio.

Além disso, focar apenas nas áreas afetadas e aproveitar materiais que já existem em casa ajuda a economizar ainda mais.

Quando o problema exige ajuda profissional

Apesar de simples na maioria dos casos, nem sempre o reparo resolve de forma definitiva.

Se a parede voltar a estufar rapidamente, apresentar manchas persistentes ou sinais de infiltração mais intensa, o problema pode ser estrutural.

Nessas situações, o ideal é procurar um profissional para avaliar possíveis vazamentos ou necessidade de impermeabilização.

Manutenção evita dor de cabeça

Manter a parede bem cuidada faz toda a diferença no longo prazo.

Ambientes ventilados, preparo correto antes da pintura e atenção a sinais de umidade ajudam a evitar que o problema reapareça.

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