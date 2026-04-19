Lei do superendividamento: brasileiros podem renegociar dívidas com parcelas baixas em 2026

Legislação permite reorganizar débitos e criar plano de pagamento que cabe no bolso, sem comprometer o básico para viver

Gabriel Yuri Souto - 19 de abril de 2026

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Com o aumento do custo de vida e o crescimento do número de brasileiros endividados, a Lei do Superendividamento tem ganhado destaque em 2026 como uma alternativa para quem não consegue mais pagar suas contas.

A legislação, em vigor desde 2021, permite que consumidores renegociem dívidas de forma mais justa, com parcelas que cabem no orçamento e sem comprometer despesas essenciais como alimentação, moradia e saúde.

O que é a lei do superendividamento

A Lei nº 14.181/2021 foi criada para proteger pessoas físicas que não conseguem pagar todas as suas dívidas sem prejudicar o chamado “mínimo existencial”.

Ou seja, trata-se de uma forma legal de reorganizar a vida financeira quando o salário já não cobre todas as contas básicas.

Quem pode usar a lei

A lei vale para consumidores que:

Estão endividados e não conseguem pagar tudo

Contraíram dívidas de boa-fé

Têm renda insuficiente para manter o pagamento e a sobrevivência

Além disso, a legislação não se aplica a empresas, sendo exclusiva para pessoas físicas.

Como funciona a renegociação das dívidas

Na prática, o consumidor pode procurar órgãos como Procon, Defensoria Pública ou a Justiça para iniciar o processo.

A partir disso, todos os credores são chamados para uma audiência, onde é apresentado um plano de pagamento unificado. Esse plano pode incluir:

Parcelamento das dívidas

Redução de juros

Prazo de até 5 anos para quitação

O objetivo é simples: transformar várias dívidas em uma parcela que o consumidor consiga pagar.

Parcelas mais baixas e proteção ao consumidor

Um dos principais pontos da lei é garantir que o pagamento das dívidas não comprometa a sobrevivência do consumidor.

Por isso, o valor das parcelas leva em consideração a renda disponível, preservando o mínimo necessário para viver com dignidade.

Além disso, durante o processo, cobranças abusivas podem ser suspensas, o que traz alívio imediato para quem está endividado.

Quais dívidas podem ser incluídas

A lei permite renegociar principalmente dívidas de consumo, como:

Cartão de crédito

Empréstimos pessoais

Cheque especial

Contas básicas (água, luz, telefone)

Por outro lado, dívidas com garantia, como financiamento de imóvel ou veículo, geralmente ficam fora desse processo.

Lei não perdoa dívidas, mas facilita pagamento

Apesar dos benefícios, é importante entender que a lei não elimina a dívida.

Na verdade, ela reorganiza os pagamentos para torná-los possíveis dentro da realidade financeira do consumidor.

Dessa forma, a legislação funciona como uma segunda chance para quem deseja quitar suas dívidas sem perder o controle da própria vida financeira.

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