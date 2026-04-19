Hugo, da dupla com Guilherme, se emociona durante show em Goiânia ao revelar que esposa perdeu o bebê

Artista diz que costuma ser discreto com a vida pessoal, mas quis fazer declaração à companheira durante momento difícil

Natália Sezil - 19 de abril de 2026

Hugo se emocionou ao relatar que a esposa, Juliete de Pieri, perdeu o bebê que estava esperando. (Foto: Reprodução/@renatosertanejeiro)

A noite deste sábado (18) marcou um momento emocional para o cantor Hugo, da dupla com Guilherme. Durante show realizado em Goiânia, o artista revelou que a esposa, a dermatologista Juliete de Piere, perdeu o bebê um dia antes da apresentação.

O desabafo foi feito em cima do palco durante o festival “No Pelo 360”, que contou com participação de Dilsinho, VH e Alexandre, Léo Santana, João Bosco & Vinícius e outros artistas.

“Minha esposa estava grávida, a gente estava esperando um filho desde o dia 13. Minha esposa, infelizmente, perdeu o bebê ontem. E eu queria falar que te amo, que estou com você em todas as situações dessa vida”, contou.

Afirmou, ainda, que não costuma expor a vida pessoal, que o casal é reservado, mas que quis aproveitar o momento para homenagear a companheira.

Declarou: “Isso é só mais um aprendizado. E se estou aqui hoje, é como homem, como um cara que te honra, honra a nossa família. Você é minha família. Você é meu amor. Tudo que eu tenho hoje nessa vida é seu”.

Continuou: “e eu jamais falaria isso. Sou muito fechado. Você é muito fechada. Nós dois temos uma vida muito out de tudo que o mundo pode proporcionar. E você sabe disso. Mas, eu te amo incondicionalmente. Vou estar com você em todas as situações possíveis e impossíveis”.

Depois disso, Hugo cantou a música “Quando a chuva passar”, de Ivete Sangalo. A letra relata a superação depois de momentos difíceis, dizendo: “a nossa história não termina agora, pois essa tempestade um dia vai acabar”.

Hugo, que é natural de Morrinhos, se causou com Juliete em dezembro de 2025, em uma cerimônia realizada em Goiânia. Ficaram juntos por quatro anos antes de oficializarem a união.

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