Policial acusado de tentativa de homicídio vai a Júri Popular em Anápolis
Roberto Luís Lourenço da Silva foi a Júri Popular em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Elvis Diovany)

Teve início, na manhã desta quarta-feira (05), o julgamento do policial penal Roberto Luís Lourenço da Silva, atual coordenador dos presídios estaduais.

Roberto estará a frente do Tribunal do Júri de Anápolis, enquanto acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

No tribunal, dezenas de agentes policiais acompanham a sessão, aguardando a sentença.

O crime, ocorrido em 06 de julho de 2018, se deu por volta das 22h, quando a vítima, identificada como Guilherme Alves da Silva, foi alvejada por um tiro no bairro Recanto do Sol, na porta da residência onde morava.

Durante o julgamento, a vítima comentou que inicialmente acreditou ter sido atingido em uma das pernas, antes de perder a consciência. Quando a recobrou, já estava hospitalizado.

A defesa do policial sustenta que o agente agiu por erro de percepção, uma vez que acreditava estar ameaçado.

O Ministério Público (MP), por outro lado, afasta tal raciocínio, especialmente pelo disparo ter sido realizado enquanto Guilherme estava de costas.

O próprio registro da ocorrência, redigido pelo acusado, teria divergências em relação aos depoimentos e perícias, ainda segundo o MP.

Mais informações a qualquer momento.

