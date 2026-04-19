Anápolis entra em alerta por síndromes respiratórias e anuncia força-tarefa de vacinação

Grupos prioritários poderão receber as doses em várias unidades de saúde e praças da cidade

Natália Sezil - 19 de abril de 2026

Vacinação está disponível em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis vai mobilizar equipes de vacinação contra a gripe para atender os grupos prioritários durante o feriado prolongado pelo Dia de Tiradentes, nesta segunda (20) e terça-feira (21).

A decisão acontece após Goiás decretar estado de emergência por conta do aumento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo a Administração Municipal, a cidade também está em alerta. Os mais afetados são as crianças de até dois anos e os idosos.

Na segunda-feira, a aplicação do imunizante será realizada na Praça Bom Jesus e na Praça Americano do Brasil (Praça do Avião), ambas no Setor Central, das 08h às 17h.

Na terça, a vacinação é aplicada das 08h às 17h no Parque Ipiranga. Também das 08h às 16h nas unidades de saúde: Vila Norte, Parque Iracema, Bairro de Lourdes, Filostro Machado, Vivian Parque, São José, Anexo Itamaraty, Arco Verde, Santo Antônio e JK.

Secretária de saúde, Jaqueline Rocha reforçou: “é a nossa melhor maneira de cuidar uns dos outros, por isso convocamos a população a se vacinar e, de forma especial, alertamos os responsáveis por crianças de até 2 anos a levar seu filho em um desses locais”.

De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, a cobertura vacinal em Anápolis é de 14,95%, o que corresponde a 14.554 doses aplicadas. A meta é alcançar 90% do público-alvo, estimado em cerca de 97.382 pessoas.

Para além do feriado, as doses ficam disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família (USF).

Grupos prioritários

Estão nos grupos prioritários idosos com 60 anos ou mais; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; e puérperas (até 45 dias após o parto).

Também povos indígenas; trabalhadores da saúde e da educação; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; e quilombolas.

Ainda fazem parte do público prioritário profissionais das Forças Armadas; trabalhadores do sistema de privação de liberdade; e população privada de liberdade com 18 anos ou mais.

Por fim, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; profissionais das forças de segurança e salvamento; população em situação de rua; caminhoneiros; e trabalhadores dos Correios.

Aumento nos casos

De acordo com a Gerência de Epidemiologia, o número de diagnósticos apresentou um aumento de 30% ao se comparar 2026 com o mesmo período de 2025.

Conforme boletim epidemiológico do município, foram identificados 550 casos de SRAG em Anápolis até a última quinta-feira (16), contra 422 casos no ano anterior.

Destes, 248 não tiveram causa especificada e 27 ainda estão em investigação. Os diagnósticos confirmados incluem 103 casos de Rinovírus, 37 por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 18 por Metapneumovírus, 14 por Influenza, 10 por Covid-19 e quatro por Adenovírus.

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