Nascidos nesses 4 meses são os mais angelicais, segundo a astrologia

Especialistas afirmam que quem nasceu nessas datas carrega uma energia angelical, marcada por empatia, esperança e serenidade

Magno Oliver - 10 de novembro de 2025

Cena do filme Um Amor para Recordar. (Foto: Divulgação)

A astrologia sempre desperta curiosidade por revelar traços únicos de cada pessoa, e entre os inúmeros aspectos estudados, um se destaca por sua delicadeza: a energia angelical.

De acordo com astrólogos consultados pela revista Parade, há quatro meses específicos cujos nativos possuem uma aura benevolente, voltada à empatia, à compaixão e ao desejo genuíno de fazer o bem.

Esses meses — março, julho, setembro e dezembro — abrigam signos ligados aos elementos Água e Ar, conhecidos por sua sensibilidade e espiritualidade. A seguir, conheça o que torna cada um deles tão especial.

Março: o mês da esperança e da intuição

Regido por Peixes e Áries, março simboliza a transição entre o inverno e a primavera, carregando uma energia de renovação e fé. Quem nasce neste mês tende a ser otimista, sonhador e profundamente intuitivo.

Essas pessoas enxergam luz mesmo nas situações mais difíceis e possuem uma habilidade natural de confortar e inspirar os outros. Sua presença costuma transmitir serenidade, esperança e uma sabedoria emocional que toca quem está ao redor.

Julho: a compaixão em forma humana

Influenciado por Câncer e Leão, julho é considerado o mês da empatia e do coração aberto. Os nativos desse período têm facilidade em compreender sentimentos e costumam ser o apoio emocional de familiares e amigos.

São pessoas carinhosas, protetoras e sensíveis, que priorizam o bem-estar do outro antes do próprio. É comum encontrá-las envolvidas em causas sociais, espalhando afeto e acolhimento por onde passam.

Setembro: o equilíbrio que inspira confiança

Com a força de Virgem e Libra, setembro representa a sabedoria prática e o desejo constante de servir. Os nascidos neste mês têm senso de justiça, harmonia e responsabilidade, características que refletem uma energia angelical de equilíbrio e racionalidade.

Essas pessoas se destacam pela capacidade de orientar e ajudar com discernimento, transformando empatia em ação concreta. Sua calma e paciência as tornam verdadeiras guardiãs da paz cotidiana.

Dezembro: a luz da generosidade e da fé

Encerrando o ciclo do ano, dezembro é regido por Sagitário e Capricórnio, signos que simbolizam esperança e propósito. Os nativos desse mês possuem um espírito livre, otimista e inspirador, que motiva os outros a acreditarem em seus sonhos.

Com uma natureza generosa e expansiva, compartilham alegria e fé, irradiando boas energias mesmo nos momentos mais desafiadores.

Embora as interpretações astrológicas tenham um toque poético, muitos encontram nelas inspiração para cultivar virtudes universais como bondade, empatia e esperança. Afinal, se há algo de angelical nesses meses, é o lembrete de que todos têm dentro de si o poder de iluminar a vida de quem está por perto.

