Roxette anuncia shows no Rio e em São Paulo em 2026

No setlist, aparecem sucessos como "It Must Have Been Love", "Spending My Time", "Listen To Your Heart" e "How Do You Do"

Folhapress - 10 de novembro de 2025

Roxette, voz de sucessos como “It Must Have Been Love” e “Listen To Your Heart”. (Foto: Reprodução/Instagram)

GABRIELE KOGA – Roxette fará dois shows no Brasil em 2026. As apresentações acontecem nos dias 12, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, e 14 de abril, em São Paulo, no Espaço Unimed. A venda de ingressos começa nesta quarta (12), às 10h, na Ticketmaster.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 490, na pista, e R$ 820, nos camarotes A e B, na capital paulista. Para assistir ao espetáculo no mezanino, é preciso desembolsar R$ 790. Já a pista premium sai por R$ 780.

No Rio, os setores custam de R$ 520, no balcão ou na pista, a R$ 820, no camarote A. A frisa e a pista premium saem por R$ 580 e R$ 720, respectivamente. O camarote B tem valor de R$ 760. Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros.

A dupla sueca desembarca no Brasil com nova formação. Per Gessle, fundador do grupo, agora sobe ao palco com Lena Philipsson no vocal. No setlist, aparecem sucessos como “It Must Have Been Love”, “Spending My Time”, “Listen To Your Heart” e “How Do You Do”.

Roxette Live!

Rio de Janeiro

Vivo Rio – av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. 12/4/26. Ingr.: a partir de R$ 520 (balcão e pista) em Ticketmaster

São Paulo

Espaço Unimed – r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. 14/4/26. Ingr.: a partir de R$ 490 (pista) em Ticketmaster