Advogado explica: o documento que quem está devendo banco pode pedir e reduzir o valor em até 90%

Pedido simples revela juros e abre caminho para negociação

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O aumento do endividamento tem pressionado o orçamento de milhões de brasileiros, que muitas vezes pagam parcelas por meses — ou até anos — sem perceber uma redução real no valor da dívida.

Nesse cenário, informação se torna essencial. Quando o consumidor entende exatamente o que está pagando, ele consegue mudar sua posição na negociação.

Por isso, especialistas destacam a importância de um documento pouco conhecido, mas decisivo: o Demonstrativo de Endividamento Direto (DED).

Documento expõe juros e fortalece o consumidor

O consumidor pode solicitar o DED diretamente ao banco e, com isso, acessar todos os detalhes do contrato. Esse movimento muda completamente a dinâmica da negociação.

O documento mostra o saldo devedor atualizado, detalha cada parcela e separa o valor principal dos encargos. Além disso, ele apresenta a taxa de juros anual, tanto nominal quanto efetiva, e revela como a dívida evoluiu ao longo do tempo.

Com essas informações, o consumidor identifica cobranças excessivas e entende o impacto real dos juros. Dessa forma, ele deixa de aceitar valores sem questionar e passa a negociar com base em dados concretos.

Pedido pode levar à redução significativa da dívida

Ao exigir transparência, o consumidor fortalece sua posição diante do banco. Isso acontece porque a instituição precisa apresentar números claros — e, muitas vezes, esses números revelam distorções.

Em vários casos, a análise do DED mostra encargos elevados ou condições desproporcionais. A partir disso, o consumidor consegue contestar valores e buscar uma renegociação mais justa.

Além disso, essa atitude demonstra iniciativa e organização financeira. Isso aumenta as chances de o banco oferecer descontos relevantes, que podem chegar a até 90% em situações específicas.

Como solicitar o DED e usar a informação a seu favor

O consumidor pode solicitar o Demonstrativo de Endividamento Direto por canais oficiais da instituição financeira, como aplicativo, internet banking, central de atendimento ou até presencialmente em uma agência.

Ao fazer o pedido, ele deve exigir um documento completo, com todos os dados detalhados da dívida. Além disso, registrar a solicitação por escrito — como e-mail ou protocolo — ajuda a garantir o cumprimento do prazo e cria um histórico da demanda.

Depois de receber o documento, o próximo passo exige atenção. O consumidor precisa analisar os valores, comparar encargos e identificar possíveis abusos. Nesse momento, contar com orientação especializada pode ampliar ainda mais as chances de redução da dívida.

Transparência muda o jogo na negociação

Quando o consumidor entende sua dívida, ele assume o controle da situação. Ele passa a decidir com base em informação, e não mais em pressão ou urgência.

Além disso, o acesso ao DED cria um registro formal da relação com o banco. Caso seja necessário avançar para medidas legais, o consumidor já possui um histórico que fortalece sua posição.

Portanto, solicitar esse documento não apenas esclarece a dívida — ele abre caminho para soluções mais vantajosas e sustentáveis.

Conhecimento reduz prejuízos financeiros

Muitas dívidas crescem não pela falta de pagamento, mas pela incidência de juros elevados e condições pouco transparentes. Quando o consumidor identifica esse cenário, ele consegue agir de forma estratégica.

Assim, buscar informação deixa de ser apenas um direito e passa a ser uma ferramenta prática para reduzir prejuízos.

No fim das contas, quem entende sua dívida negocia melhor — e aumenta significativamente as chances de sair do vermelho.

Veja no post a seguir!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Kevin Calbusch | Direitos do Consumidor (@kevincalbuschlages)

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