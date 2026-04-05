Motociclista morre após entrar na contramão e sofrer grave acidente na GO-338, em Pirenópolis

Colisão envolvendo moto e dois carros deixou outra vítima em estado grave

Da Redação - 05 de abril de 2026

Motociclista teria entrado na rodovia a partir de uma estrada vicinal e, ao acessar a pista, acabou invadindo a contramão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na noite deste sábado (04), na GO-338, em Pirenópolis, terminou com a morte de um motociclista, de 38 anos, e deixou outra pessoa em estado grave.

Conforme apurado pelo Portal 6, o motociclista teria entrado na rodovia a partir de uma estrada vicinal e, ao acessar a pista, acabou invadindo a contramão.

Dois veículos que vinham no sentido Pirenópolis/Goianésia conseguiram desviar, mas um carro acabou atingindo lateralmente a moto.

Com o impacto, o condutor e o passageiro foram arremessados ao solo. Na sequência, um segundo veículo, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar o atropelamento da motocicleta.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. Já o passageiro, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado inconsciente, com dificuldades respiratórias e uma fratura em um dos braços, sendo socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime.

Os motoristas dos carros, um homem de 43 anos e uma mulher de 47, não se feriram e permaneceram no local durante todo o atendimento. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

A Polícia Técnico Científica esteve presente e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo da vítima fatal foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente devem agora ser investigadas.

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