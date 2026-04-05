Apostadores goianos faturam bolada na Mega-Sena e levam quase R$ 20 mil cada

Apostas de Goiânia, Ipameri e Morrinhos acertam a Quina, enquanto centenas de goianos garantem a Quadra

Isabella Valverde - 05 de abril de 2026

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A sorte sorriu para Goiás no concurso 2992 da Mega-Sena, realizado neste sábado (04). Embora ninguém tenha acertado as seis dezenas para levar o prêmio principal, três apostas goianas faturaram a Quina, garantindo quase R$ 20 mil cada, e mais de 200 apostadores do estado acertaram a Quadra, levando para casa centenas de reais.

Os números sorteados foram: 04, 17, 23, 33, 36 e 49.

Na faixa de cinco acertos (Quina), 102 apostas em todo o Brasil foram contempladas com R$ 18.954,16 cada. Dentre elas, três são de Goiás.

Uma aposta vencedora foi feita em Goiânia, na Loteria Diamante utilizando a modalidade bolão com oito cotas.

Em Ipameri, uma aposta simples registrada na Liberdade Loterias também levou a bolada.

Já em Morrinhos, a Lotérica Cristo Redentor registrou outra aposta simples vencedora da Quina.

Além dos sortudos, 206 apostas de diversas cidades goianas acertaram quatro números (Quadra), recebendo R$ 562,44 cada.

Para o próximo sorteio, que acontecerá na terça-feira (07), a estimativa de prêmio é de R$ 15.000.000,00.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!