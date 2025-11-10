Saiba como usar o ar-condicionado todos os dias sem pesar no bolso

Com pequenas mudanças de hábito, ajustes de temperatura e manutenção adequada, é possível aproveitar o conforto do ar-condicionado sem sustos na conta de energia

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Fala Vertão)

Usar o ar-condicionado todos os dias sem comprometer o orçamento é totalmente possível. A chave está em regular corretamente a temperatura, adotar hábitos conscientes e manter o aparelho em boas condições.

Esses cuidados simples reduzem o consumo de energia e aumentam a eficiência do equipamento — garantindo conforto térmico com economia.

A temperatura ideal faz toda a diferença

A regulagem da temperatura é um dos fatores que mais influenciam o gasto de energia. Quanto maior a diferença entre a temperatura interna e a externa, maior o esforço do ar-condicionado para resfriar o ambiente.

Por isso, especialistas recomendam ajustar o aparelho para cerca de 26 °C durante o dia. Essa faixa é suficiente para proporcionar conforto sem sobrecarregar o sistema. Além disso, elevar alguns graus quando não há pessoas no ambiente ajuda a reduzir o consumo sem comprometer o bem-estar.

Hábitos que ajudam a economizar

A forma como o ar-condicionado é usado também interfere diretamente na conta de luz. Algumas atitudes simples podem gerar grande impacto positivo no fim do mês:

– Limpe os filtros regularmente, garantindo o bom fluxo de ar e evitando sobrecarga.

– Mantenha portas e janelas fechadas para impedir a entrada de ar quente.

– Evite deixar o aparelho ligado em ambientes vazios.

– Use o modo econômico ou a função ventilação em períodos mais frescos do dia.

Essas práticas ajudam a manter o desempenho ideal e a evitar desperdícios de energia.

Tecnologia a favor da eficiência

A modernização dos aparelhos e o uso de acessórios inteligentes podem tornar o uso diário ainda mais econômico. Termostatos automáticos e modelos com tecnologia inverter ajustam o funcionamento conforme a temperatura ambiente, reduzindo oscilações e poupando energia.

Outra dica é combinar o ar-condicionado com ventiladores de teto, que ajudam a espalhar o ar frio de forma uniforme, permitindo aumentar alguns graus na regulagem sem perder conforto térmico.

Manutenção é essencial

A revisão periódica é um passo indispensável para prolongar a vida útil do equipamento e evitar gastos desnecessários. O acúmulo de poeira e falhas em componentes internos aumentam o consumo e diminuem a eficiência.

Modelos mais antigos também tendem a gastar mais. Por isso, considerar a troca por aparelhos com selo de eficiência energética atualizado pode representar economia significativa a longo prazo.

Com atenção a esses detalhes, é possível transformar o uso diário do ar-condicionado em um hábito sustentável e econômico — garantindo frescor, conforto e contas de energia mais leves durante todo o ano.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!