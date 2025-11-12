6 frases que uma pessoa fofoqueira fala com frequência

Sinais subtis, e às vezes escancarados, que entregam quem vive de espalhar histórias alheias

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

O salão de beleza é um lugar de muita fofoca. (Foto: Reprodução)

Desde os tempos em que grupos humanos contavam histórias ao redor da fogueira, o ato de falar da vida alheia tem circulado como ferramenta social.

O fenômeno da fofoca, embora natural e até considerado “habilidade social”, segundo a coluna do The Guardian, muitas vezes carrega impulsos de poder, controle ou busca de aprovação.

Nesse ambiente de troca constante de informações, há versos de fala que se repetem — frases que quem anda de olho já reconhece como típicas de quem fofoca com frequência. Confira seis delas:

“Você não vai acreditar no que ele fez…”

A abertura clássica que coloca o ouvinte na posição de cúmplice e cria o “efeito novidade”, tão usado por quem vive de repassar histórias.

“Mas fique só entre nós, tá?”

O pedido de sigilo funciona como ferramenta para legitimar a conversa e afastar questionamentos diretos.

“Não é pra espalhar, mas…”

Elemento de ambiguidade: deixa claro que a informação pode vazar e talvez por isso seja “valiosa”.

“Só tô avisando porque me preocupo com você”

A máscara de cuidado que esconde a real motivação de ser o mensageiro de algo possivelmente danoso para outrem.

“Ele/ela sempre foi assim, você sabe”

Generalização que posiciona a pessoa como “vítima” da natureza de outro, reforçando o discurso negativo e simplista.

“Nem ligue pra isso, mas…”

A contradição embutida: o interlocutor diz para não dar valor e, ao mesmo tempo, insiste que se dê atenção.

Essas frases revelam muito mais do que o simples conteúdo da fala: expõem o modo como a pessoa que as usa busca legitimar seu papel de transmissor, manipular a narrativa ou exercer controle sobre o que será compartilhado.

Conforme estudo que analisou o comportamento de quem fofoca com frequência, esse tipo de discurso pode estar ligado a baixa autoestima ou necessidade de validação social.

Mais ainda: a própria definição de fofoca — “fala avaliativa sobre pessoa ausente” — reforça que nem sempre se trata apenas de compartilhar um fato, mas de incorporar julgamento e círculo social.

Reconhecer essas expressões não é mero exercício de vigilância, mas uma forma de entender como narrativas são construídas à nossa volta.

Aquela frase que pegamos “no ar” pode ser prenúncio de um envolvimento maior, ou apenas um eco de insegurança alheia projetado em sua rotina.

Na comunicação em que se caseia sem aviso, quanto mais consciente for o ouvinte, mais difícil será ser peça de uma história que não escolheu contar.

