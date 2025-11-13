Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC

Simuladão terá 90 questões de matemática, biologia, química e física

Da Agência Brasil - 13 de novembro de 2025

(Foto: Joédson Alves / Agência Brasil)

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que farão as provas de ciências da natureza e matemática no próximo domingo (16) podem contar com o aplicativo MEC Enem, o Simuladão do Enem , para revisar os conteúdos.

O aplicativo (app) – lançado pelo Ministério da Educação (MEC) – visa apoiar estudantes na preparação para o Enem.

O app do Simuladão do Enem está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play. Também pode ser acessado na internet.

Os interessados precisam se conectar pela plataforma Gov.Br, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF). Em seguida, o estudante deve se cadastrar no aplicativo ou no site.

Conteúdos

Após se cadastrar na ferramenta com o login gov.br, o estudante terá acesso a conteúdos nos formatos de vídeo e apostilas.

A plataforma também apresenta as seguintes funcionalidades:

trilhas de estudo segmentadas por complexidade e campo do conhecimento;

simulados completos com questões de provas do Enem;

simulados de questões alternativas por campo do conhecimento,

assistente virtual com inteligência artificial para construir planos ou cronogramas de estudo personalizados,

tira-dúvidas do estudante, com base em conteúdos exclusivos das matérias que caem no Enem

As conquistas e as pontuações de cada estudante ficam registradas em um perfil privado, sendo possível para o usuário do aplicativo, se quiser, compartilhar sua evolução nas redes sociais.

Segundo dia de Enem

No domingo (16), os participantes resolverão questões de ciências da natureza e suas tecnologias; e de matemática e suas tecnologias.

Os portões abrem às 12h e serão fechados às 13h (no horário de Brasília). A aplicação das provas começa às 13h30 e termina às 18h30, portanto, meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo de provas.

Reaplicação

Os participantes que perderam a aplicação das provas do primeiro dia do Enem 2025 devido a problemas logísticos – desastres naturais ou por serem acometidos por doenças infectocontagiosas – terão a reaplicação do exame garantida.

Por isso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, se for possível, os candidatos devem fazer o segundo dia de provas, mesmo que tenham perdido a aplicação das provas do último domingo.

As provas serão reaplicadas nos dias 16 e 17 de dezembro. O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, no site do Inep, será do dia 17 de novembro até as 12h de 21 de novembro (horário de Brasília).

Efeitos da COP30

Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o primeiro dia de provas do Enem 2025 está agendado para 30 de novembro e o segundo será em 7 de dezembro, em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), na capital paraense no período da aplicação regular do exame.

Edição:

Kleber Sampaio