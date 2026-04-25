Advogada presa por delegado em escritório diz ter sido hospitalizada após repercussão do caso

Áricka Cunha afirmou que o corpo respondeu aos dias de “tensão, pressão e enfrentamento”

Pedro Ribeiro - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A advogada Áricka Cunha informou, na última sexta-feira (24), que precisou ser hospitalizada após a repercussão envolvendo a prisão dela dentro do próprio escritório, em Cocalzinho de Goiás.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a profissional afirmou que o corpo respondeu aos dias de “tensão, pressão e enfrentamento” vividos desde o episódio.

Segundo Áricka, a internação foi uma decisão consciente para que pudesse se recuperar física e emocionalmente antes de retomar as atividades.

“Meu corpo infelizmente respondeu a tudo que eu vivi nos últimos dias”, declarou.

A advogada também afirmou que a pausa será temporária e reforçou que seguirá defendendo os próprios direitos, os direitos dos cidadãos e as prerrogativas da advocacia.

O caso ganhou repercussão estadual após Áricka ser presa no último dia 15 pelo delegado Christian Zilmon, que alegou ter sido difamado por críticas feitas por ela nas redes sociais.

Posteriormente, o Ministério Público de Goiás (MPGO) pediu o arquivamento do inquérito, entendeu que não houve crime e considerou a prisão ilegal.

A repercussão ainda resultou no afastamento do delegado das funções em Cocalzinho e na criação de nova norma interna da Polícia Civil (PC) para impedir que delegados atuem em ocorrências nas quais sejam parte interessada.

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