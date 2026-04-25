Estudante de Anápolis se destaca na Olimpíada Nacional de Ciências e garante pódio

Geovam Maia recebe a terceira medalha em competições nacionais e garante bolsa de iniciação científica

Matheus Araujo - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Em cerimônia realizada na última quinta-feira (23), no Centro de Eventos Prof. Ricardo Freua Bufaiçal, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, foi entregue ao estudante do Instituto Federal de Goiás (IFG) Campus Anápolis, Geovam Maia, a medalha de prata pelos resultados na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC).

A premiação reconheceu também Rodrigo Claudino, orientador de Geovam, como professor destaque.

A ONC é um evento realizado por iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) em parceria com universidades federais, em uma busca de incentivar jovens a olhar para áreas de ciências.

O estudante do segundo ano do curso técnico integrado em Química do IFG Anápolis já vinha demonstrando bons resultados em outras competições e em diferentes áreas de conhecimento, sendo esta a terceira medalha ganha pelo jovem.

Geovam ganhou medalha de ouro na Olimpíada Nacional do Oceano e levou a prata na Olimpíada Nacional de Nanotecnologia.

A partir desta última premiação, o aluno foi contemplado com uma bolsa de iniciação científica entregue pelo MCTI, como uma forma de incentivo à trajetória do jovem.

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