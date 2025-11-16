Conheça a cidade mais isolada do Brasil, onde chegar até lá pode levar 14 dias

Município desafia a geografia e mantém um dos acessos mais difíceis do país

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Localizada no coração da floresta amazônica, Marechal Thaumaturgo é considerada a cidade mais isolada do Brasil.

O município acreano só pode ser alcançado por barco ou por pequenos aviões, o que faz com que a viagem até lá se transforme em uma verdadeira expedição.

No trajeto fluvial mais comum, partindo de Cruzeiro do Sul, o deslocamento pode durar até 14 dias, dependendo das condições do rio.

O isolamento extremo é resultado direto da geografia. Cercada por mata densa, relevo irregular e grandes rios, a região não possui estradas que a conectem ao restante do estado.

Por isso, qualquer ida ou volta depende da combinação entre clima favorável, disponibilidade de embarcações e aeronaves de pequeno porte.

Com pouco mais de 17 mil habitantes, Marechal Thaumaturgo preserva um modo de vida marcado pela forte união comunitária.

A rotina gira em torno de atividades tradicionais como pesca, agricultura e coleta, práticas que sustentam grande parte da população.

A infraestrutura é limitada e serviços essenciais, como atendimentos médicos especializados, geralmente exigem longos deslocamentos para outras cidades.

Mesmo com as dificuldades, o município mantém manifestações culturais importantes. Entre elas está o Festival do Feijão, evento que movimenta a economia local e celebra tradições da região.

Em 2024, a cidade completou 32 anos de emancipação, acompanhada por melhorias em estruturas públicas e serviços básicos.

