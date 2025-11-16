Internautas reagem com deboche a vídeo de Mabel recolhendo lixo: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem”
Mandatário da capital também recebeu elogios na publicação, vista como “exemplo de humildade”
Um vídeo publicado pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), em seu perfil no Instagram no último sábado (15), gerou uma onda de comentários irônicos e dividiu opiniões entre internautas.
Nas imagens, o prefeito aparece recolhendo lixo espalhado pela Avenida Anhanguera, enquanto fala sobre a importância do cuidado coletivo com a cidade.
A publicação rapidamente ganhou repercussão e recebeu uma série de críticas, muitas delas em tom de deboche.
Um dos comentários que mais chamou atenção dizia: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem”.
Outro internauta escreveu: “Prefeito de TikTok só vai nos bairros nobres fazer espetáculo”.
Usuários também questionaram a atitude, afirmando que, em vez de gravar vídeos, o prefeito deveria priorizar problemas mais urgentes enfrentados pela capital.
Apesar das críticas, o vídeo também recebeu elogios.
Alguns usuários defenderam a iniciativa de Mabel, afirmando que a atitude incentiva e dá exemplo para a população.
Comentários como “Nosso prefeito dando o exemplo” e “Parabéns, prefeito! Se cada um faz a sua parte, a cidade fica limpa” apareceram entre os apoiadores.
A publicação continua gerando debate nas redes sociais, com internautas divididos entre enxergar a ação como gesto simbólico de conscientização ou como uma tentativa de marketing político.
Assista ao vídeo:
DIVIDIU OPINIÕES 🗣️ Internautas reagem com deboche a vídeo de Mabel recolhendo lixo: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem”
Leia: https://t.co/a47xWTwzPj pic.twitter.com/zCutJZcWk0
— Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025
