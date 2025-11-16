Internautas reagem com deboche a vídeo de Mabel recolhendo lixo: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem”

Mandatário da capital também recebeu elogios na publicação, vista como “exemplo de humildade”

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Prefeito Sandro Mabel recolhendo lixo pelas ruas de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado pelo prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), em seu perfil no Instagram no último sábado (15), gerou uma onda de comentários irônicos e dividiu opiniões entre internautas.

Nas imagens, o prefeito aparece recolhendo lixo espalhado pela Avenida Anhanguera, enquanto fala sobre a importância do cuidado coletivo com a cidade.

A publicação rapidamente ganhou repercussão e recebeu uma série de críticas, muitas delas em tom de deboche.

Um dos comentários que mais chamou atenção dizia: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem”.

Outro internauta escreveu: “Prefeito de TikTok só vai nos bairros nobres fazer espetáculo”.

Usuários também questionaram a atitude, afirmando que, em vez de gravar vídeos, o prefeito deveria priorizar problemas mais urgentes enfrentados pela capital.

Apesar das críticas, o vídeo também recebeu elogios.

Alguns usuários defenderam a iniciativa de Mabel, afirmando que a atitude incentiva e dá exemplo para a população.

Comentários como “Nosso prefeito dando o exemplo” e “Parabéns, prefeito! Se cada um faz a sua parte, a cidade fica limpa” apareceram entre os apoiadores.

A publicação continua gerando debate nas redes sociais, com internautas divididos entre enxergar a ação como gesto simbólico de conscientização ou como uma tentativa de marketing político.

Assista ao vídeo:

DIVIDIU OPINIÕES 🗣️ Internautas reagem com deboche a vídeo de Mabel recolhendo lixo: “Goiânia precisa de um prefeito, gari já tem” Leia: https://t.co/a47xWTwzPj pic.twitter.com/zCutJZcWk0 — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025

