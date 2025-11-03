Mabel diz que está em Barcelona, mas “com a cabeça em Goiânia”, acompanhando efeito das chuvas

Semana começou com forte tempestade na capital, que registrou mais de 100 milímetros de água em diversas regiões

Davi Galvão - 03 de novembro de 2025

Sandro Mabel (UB) afirmou estar acompanhando de perto questão das chuvas em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), utilizou as redes sociais para informar que passou “a madrugada inteira” desta segunda-feira (03) acompanhando e tomando providências com relação a forte chuva que assolou a capital.

“Chegou a hora que eu dei o comando para fechar a marginal, fechamos a 87 e fomos monitorando a cidade toda”, reforçou.

No balanço, o chefe do executivo destacou a queda de 17 árvores, com equipes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) para lidar com o cenário.

Além disso, Mabel salientou que fios caídos e outras intercorrências da rede elétrica também motivaram a atuação da Equatorial.

“Acordamos todo mundo aqui 03h […] e fizemos o comitê de crise, integramos com Goiânia […] e monitoramos a cidade para que pudesse ter tranquilidade. Estamos longe, mas nossa cabeça está em Goiânia”, disse, por fim.

O prefeito está em Barcelona representando Goiânia no Smart City Expo World Congress, evento global sobre inovação urbana.

Em tempo

A semana começou já com chuvas pesadas em Goiânia. Conforme dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), tais precipitações devem vir com maior intensidade ao longo de novembro, ainda que de forma instável e intermitente.

Nas últimas 24 horas, foram mais de 100 milímetros de água em ao menos quatro regiões da capital. Confira:

Goiânia (Região Noroeste – Jardim Curitiba / Maternidade Nascer Cidadão): 85,0 mm

Goiânia (Região Noroeste – Perim): 141,0 mm

Goiânia (Região Norte – Balneário Meia Ponte): 36,6 mm

Goiânia (Centro-Oeste – Vera Cruz / Maternidade Célia Câmara): 85,6 mm

Goiânia (Setor Sul): 114,6 mm

Goiânia (Sudoeste – Jardins Madri / Garavelo): 135,0 mm

Goiânia (Centro – Câmara Municipal): 105,2 mm

Goiânia (Sul – Jardim América / Comando CBMGO): 77,2 mm

