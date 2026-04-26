Cantor Anderson Neiff, o rei do brega funk, é baleado no ombro após show na zona sul de São Paulo

Banda seguia em direção a um hotel no centro de São Paulo, onde estavam hospedados. Os criminosos fugiram

Folhapress - 26 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor pernambucano Anderson Neiff, conhecido como o rei do brega funk, foi baleado no ombro e encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, na manhã deste domingo (26). Ele permanece sob cuidados médicos.

O veículo em que estavam o cantor e integrantes de sua equipe foi atingido por tiros ao passar pelo túnel Max Feffer, no Jardim Europa, na zona sul, por volta das 6h30.

Conforme a Polícia Militar, os músicos voltavam de um show na região de Santo Amaro, também na zona sul, quando foram abordados por três homens em motocicletas, que realizaram diversos disparos contra o veículo.

A banda seguia em direção a um hotel no centro de São Paulo, onde estavam hospedados. Os criminosos fugiram. A ocorrência deve ser registrada no 14º DP (Pinheiros).

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