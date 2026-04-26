Homem fica em estado grave após impedir companheira de entrar em casa, em Senador Canedo

Jovem foi presa em flagrante depois de arrombar o portão da residência e esfaquear a vítima no pescoço

Natália Sezil - 26 de abril de 2026

Casa ficou marcada pelos rastros de sangue após homem ser esfaqueado. (Foto: Reprodução)

Uma tentativa de expulsão domiciliar terminou com um homem, de 45 anos, ferido em estado grave e a companheira, de 25 anos, presa em flagrante. A situação aconteceu em Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, na madrugada deste domingo (26).

O conflito começou ainda durante a noite, quando o casal ingeria bebidas alcoólicas na casa de uma terceira pessoa. Na versão da suspeita, a vítima também consumia entorpecentes, e teria voltado primeiro para casa.

Antes que ela retornasse, ele teria enviado um áudio para a parceira orientando que ela buscasse apenas as roupas e fosse embora, afirmando que não aceitaria a presença dela no local.

A jovem optou por ignorar a mensagem, arrombou a entrada do imóvel e começou a discutir com o homem no interior da casa.

Ainda na versão dela, o companheiro puxou uma faca durante a briga, ao que ela reagiu retirando um canivete do próprio bolso. Na sequência, desferiu diversos golpes contra o pescoço e o tórax do homem.

Quando as autoridades chegaram, se depararam com uma grande quantidade de sangue espalhada pelos cômodos da casa e também pela rua em frente à residência, aonde a vítima foi enquanto pedia socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros-socorros, encaminhando o homem à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, onde ele chegou em estado grave.

Diante das condições de saúde, ele foi transferido ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar (PM) deteve a suspeita ainda no endereço do crime e a conduziu para a Delegacia de Polícia Civil (PC), onde a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante. Agora, ela permanece à disposição do Judiciário.

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