Conheça cidade goiana que é a menor do Brasil a ter uma instituição de ensino superior

Natália Sezil - 17 de novembro de 2025

Vista aérea da cidade de Sanclerlândia. (Foto: Prefeitura Municipal de Sanclerlândia)

A menor cidade do Brasil a ter uma sede de uma instituição de ensino superior fica em Goiás. O destaque vai para Sanclerlândia, no Centro do estado, que chegou a protagonizar uma matéria do Governo Federal sobre o assunto.

Situado a 135 km de Goiânia, o município entra no mapa por conta da Universidade Estadual de Goiás (UEG), que instalou ali uma unidade universitária (UnU) sob responsabilidade da sede de São Luís de Montes Belos.

A UnU de Sanclerlândia oferece dois cursos de graduação: bacharelado em Administração e superior de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Também já ofertou Especialização em Docência Universitária.

Sanclerlândia tem 62 anos e abriga 7.918 sanclerlandenses. Segundo a Administração Municipal, o nome é em homenagem ao fundador, Saint Clair de Mendonça – mas, antes disso, o povoado era chamado Cruzeiro, por conta da cruz que existia na estrada boiadeira que passava pela região.

Atualmente, a cidade se mantém com uma economia rural. O principal produto é o leite, mas outros produtos agrícolas também entram na lista. A agricultura dá espaço à economia familiar: várias propriedades são pertencentes aos pequenos produtores.

O turismo fica por conta das atrações locais. O Parque de Exposição Agropecuária Miguel Novato e o Mirante se unem ao Parque Ecológico Eubsair Diniz Linhares e ao Lago Jatobá.

