Polícia prende irmãos que espancaram e esfaquearam homem no Chácaras Daiana, em Anápolis

Em vídeo, suspeitos revelaram motivação para crime, que deixou vítima em estado grave

Augusto Araújo - 17 de novembro de 2025

Irmãos confessaram autoria do crime, ocorrido no Chácaras Daiana. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) capturou, na noite deste domingo (16), dois irmãos, um de 18 anos e um de 17 anos, suspeitos de terem espancado e esfaqueado um homem no Setor de Chácaras Daiana, em Anápolis.

Ao ser detido, o mais jovem admitiu às autoridades que cometeu o crime após a vítima tentar “agarrar” a namorada dele, dias antes, enquanto ela ia ao mercado.

Já o irmão mais velho afirmou que o homem agredido seria um “ladrão”, que teria fama de ter roubado uma igreja e fios de cobre.

Nos depoimentos, ambos admitiram ter utilizado um facão para desferir golpes contra a vítima. O de 18 anos, porém, também destacou ter utilizado um pedaço de pau para as agressões.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Anápolis, onde o mais velho teve a prisão em flagrante decretada, por tentativa de homicídio.

O menor de idade foi apreendido por ato análogo ao mesmo crime e encaminhado à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

O homem espancado, por sua vez, seguia internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) até a última atualização.

Relembre

O caso aconteceu na noite de sábado (15). A situação foi percebida por um vizinho, que viu dois indivíduos espancando uma pessoa em um lote e pediu ajuda. A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local.

Em depoimento, uma testemunha relatou que ouviu pedidos de socorro e, ao olhar para o quintal da casa, viu o homem sendo golpeado com um facão, percebendo também a presença de mais de uma pessoa nas agressões.

A vítima foi encontrada caída no chão, com diversas perfurações e cortes pelo corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os primeiros atendimentos, constatando que as lesões foram causadas por arma branca, atingindo regiões como abdômen e cabeça.

