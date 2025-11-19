6 itens que sumiram das prateleiras de supermercado e estão fazendo falta, segundo repositores

Produtos comuns nos anos 1990 e 2000 desapareceram das prateleiras e ainda despertam saudades em consumidores que cresceram com eles

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Alguns repositores lembram que certos itens marcaram gerações, mas deixaram de aparecer nos corredores.

Eles citam produtos que vendiam rápido, mas sumiram por decisões comerciais, mudanças no mercado ou fim da produção.

A ausência desses itens ainda gera comentários de clientes que procuram novidades antigas.

1. Biscoito Mirabel

O biscoito era comum em lancheiras e carrinhos de compras. Repositores contam que o produto deixou de chegar e desapareceu completamente das prateleiras.

2. Chocolate Surpresa

O chocolate vinha com cards colecionáveis e circulava bem entre crianças. A fabricação acabou e os compradores pararam de perguntar depois de algumas tentativas frustradas.

3. Toddyinho de caixinha quadrada antiga

A embalagem icônica dominava o setor infantil. Repositores lembram que a mudança visual e a retirada das versões clássicas geraram pedidos de consumidores nostálgicos.

4. Guaraná Taí

A bebida tinha boa aceitação. Os funcionários contam que o produto sumiu após mudanças na linha de refrigerantes, deixando consumidores fiéis sem alternativa idêntica.

5. Iogurte Chambinho de bandeja

O produto era vendido em várias unidades e chamava atenção pelo sabor doce. Repositores citam que o formato desapareceu e nunca mais retornou aos lotes.

6. Gelatina Royal sabor tutti-frutti

O sabor marcava presença nos corredores de sobremesas. A oferta caiu e hoje praticamente não aparece, segundo funcionários que acompanhavam a reposição.

Os repositores dizem que esses produtos ainda geram lembranças entre consumidores mais antigos. Eles reforçam que muitos itens foram descontinuados e dificilmente voltarão às prateleiras.

