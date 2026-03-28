Quem tem estes sobrenomes pode ter direito à cidadania portuguesa, segundo genealogistas

Elementos familiares guardam pistas valiosas sobre oportunidades ainda desconhecidas por muitas pessoas

Magno Oliver - 28 de março de 2026

Sobrenomes que podem dar direito a cidadania portuguesa (Foto: Reprodução)

O interesse pela cidadania portuguesa tem crescido de forma consistente entre brasileiros nos últimos anos, impulsionado pela busca por mobilidade internacional e melhores oportunidades.

Nesse contexto, especialistas em genealogia apontam que determinados sobrenomes podem indicar uma possível ligação com antepassados portugueses, servindo como ponto de partida para investigações familiares mais aprofundadas.

De acordo com as orientações do Instituto dos Registos e do Notariado, órgão oficial responsável pelos processos de nacionalidade em Portugal, o direito à cidadania está diretamente ligado à comprovação documental de descendência.

Filhos, netos e, em alguns casos, bisnetos de cidadãos portugueses podem solicitar o reconhecimento, desde que apresentem registros que comprovem a linha familiar.

Quem tem estes sobrenomes pode ter direito à cidadania portuguesa, segundo genealogistas

1. Ferreira

Remonta ao século XII e está entre as linhagens mais antigas e nobres do país, frequentemente vinculada a famílias com propriedades históricas.

Com origem relacionada ao cultivo agrícola, especialmente à produção de peras, esse sobrenome aparece em registros antigos vinculados a propriedades e atividades rurais.

2. Silva

Associado a propriedades rurais e possível origem ligada a terras durante o período colonial, esse sobrenome é um dos mais difundidos entre descendentes portugueses no Brasil.

Um dos mais comuns em Portugal, significa “selva” e foi trazido ao Brasil na época da colonização. Assim, muitas famílias com esse sobrenome possuem conexões históricas associadas a propriedades e títulos.

3. Carvalho

Considerado um dos mais antigos da tradição portuguesa, o nome tem registros desde a Idade Média e costuma aparecer em linhagens com forte presença histórica.

Com origem em áreas florestais, é um sobrenome associado a terras e recursos naturais. Afinal, entre judeus portugueses, remete à ideia de longevidade e resistência.

4. Santos

Ligado historicamente a tradições religiosas e, em alguns casos, a famílias com prestígio social, o nome remete à influência da Igreja Católica na formação das linhagens.

Frequentemente ligado a linhagens religiosas e nobres, pode indicar direitos a heranças antigas. Sua origem remete aos dogmas da Igreja Católica e à ideia de “santo”.

5. Oliveira

Associado a regiões de vegetação densa e à exploração de recursos naturais, esse sobrenome também aparece em contextos históricos ligados à resistência cultural.

Ligado a áreas rurais e propriedades agrícolas. Um dos ancestrais mais conhecidos foi Dom Pedro de Oliveira, que fundou o Solar das Oliveiras, na freguesia de Santa Maria, de onde a família se espalhou.

6. Pereira

Vem da árvore que dá peras. Famílias com esse sobrenome podem ter registros que remontam a propriedades ou bens, especialmente em regiões onde a fruta era cultivada em abundância.

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