Estudo de Harvard aponta quais são as profissões mais infelizes do mundo

Alguns caminhos profissionais carregam fatores que afetam equilíbrio emocional ao longo do tempo

Magno Oliver - 27 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/ cottonbro studio)

A relação entre trabalho e bem-estar tem ganhado cada vez mais atenção no cenário global.

Um estudo da Universidade de Harvard conduzido desde 1983 com mais de 700 profissionais, visando identificar fatores influenciando a felicidade no trabalho indicou que determinadas profissões apresentam níveis mais elevados de insatisfação, estresse e desgaste emocional.

Fatores como carga horária extensa, baixa autonomia, pressão constante e pouca valorização estão entre os principais elementos associados à infelicidade no ambiente profissional.

De acordo com análises complementares da World Health Organization, condições de trabalho adversas que acontecem isoladas podem impactar diretamente a saúde mental, aumentando riscos de ansiedade, esgotamento e queda na qualidade de vida. Esses dados ajudam a entender por que algumas ocupações aparecem com maior frequência em rankings de insatisfação.

Estudo de Harvard aponta quais são as profissões mais infelizes do mundo

1. Entregadores

A rotina intensa, muitas vezes sem estabilidade e com pressão por prazos, contribui para altos níveis de estresse. A exposição constante ao trânsito e às condições climáticas também impacta o bem-estar.

2. Motoristas de caminhões de longa distância

O isolamento prolongado, jornadas extensas e pouco convívio social tornam a profissão desgastante. A irregularidade do sono também afeta a saúde física e mental.

3. Guardas de segurança

A necessidade de vigilância constante e o risco envolvido na função geram tensão contínua. Além disso, turnos noturnos frequentes dificultam a qualidade de vida.

4. Caixas

A repetição de tarefas, aliada ao contato direto com o público e à pressão por agilidade, pode gerar desgaste emocional. A pouca autonomia também contribui para a insatisfação.

5. Vendedor de varejo

Metas constantes e dependência de resultados financeiros criam um ambiente de alta pressão. A instabilidade de ganhos também impacta a motivação.

6. Atendimento ao cliente

Lidar com reclamações e situações de conflito diariamente exige alto controle emocional. A sobrecarga psicológica é um dos principais fatores de desgaste.

7. Analista de dados

Apesar de ser uma profissão valorizada, a alta cobrança por precisão e resultados pode gerar pressão constante. Longas horas diante de telas e prazos apertados contribuem para o estresse.

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