8 benefícios do chá de cravo que ajudam a combater problemas comuns do dia a dia e melhorar a saúde

Bebida natural reúne propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antioxidantes que auxiliam em diversas situações do cotidiano

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Imagem: Freepik)

O chá de cravo-da-índia tem ganhado espaço como uma alternativa natural para aliviar sintomas comuns e melhorar o bem-estar. Rico em compostos como o eugenol, a bebida apresenta propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas, que ajudam o organismo a combater diferentes problemas .

Além disso, o consumo moderado pode contribuir para a saúde digestiva, respiratória e até emocional.

1. Dor de dente e gengivite

O cravo possui ação analgésica e anti-inflamatória, o que ajuda a aliviar dores dentárias e inflamações na gengiva. O eugenol, presente na composição, atua diretamente na redução da dor .

2. Distúrbios digestivos

O chá estimula enzimas digestivas e facilita o funcionamento do estômago e do intestino. Assim, ajuda a reduzir gases, inchaço e desconfortos após refeições .

3. Resfriado e tosse

Graças à ação expectorante e anti-inflamatória, o chá de cravo pode aliviar sintomas de gripes, resfriados e tosse, ajudando a limpar as vias respiratórias .

4. Dores musculares e articulares

O efeito anti-inflamatório do cravo contribui para o alívio de dores no corpo. Além disso, suas propriedades relaxantes ajudam a reduzir tensões musculares .

5. Cólicas menstruais

Por atuar como analgésico natural, o chá de cravo pode amenizar cólicas e desconfortos durante o período menstrual, promovendo relaxamento da musculatura.

6. Problemas respiratórios

O consumo da bebida pode ajudar na desobstrução das vias aéreas e melhorar a respiração, principalmente em casos de congestão nasal e inflamações.

7. Infecções bacterianas

O cravo possui ação antibacteriana e antifúngica, o que auxilia no combate a micro-organismos prejudiciais ao organismo .

8. Estresse e ansiedade

O aroma e os compostos do cravo também ajudam a promover relaxamento. Dessa forma, o chá pode contribuir para reduzir o estresse e melhorar o humor ao longo do dia .

Como consumir com segurança

O chá pode ser preparado com poucos ingredientes, geralmente apenas água e cravos-da-índia. No entanto, o consumo deve ser moderado.

Especialistas recomendam cautela, especialmente para gestantes, crianças e pessoas com problemas gástricos. Além disso, o uso não substitui tratamentos médicos em casos mais graves .

Assim, quando utilizado de forma equilibrada, o chá de cravo pode se tornar um aliado natural na rotina de cuidados com a saúde.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!