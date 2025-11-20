Homem de 80 anos não dorme desde 1962 e vive uma rotina que desafia a medicina

Vietnamita trabalha à noite, bebe vinho de arroz, lembra da guerra e afirma que não consegue dormir há mais de seis décadas

Gabriel Yuri Souto - 20 de novembro de 2025

Aos 80 anos, vietnamita mantém rotina ativa mesmo após décadas sem sono (Imagem: Montagem)

A história de Thai Ngoc, no interior do Vietnã, impressiona qualquer pessoa que se aproxime de sua rotina.

Aos 80 anos, ele afirma não conseguir dormir desde 1962 e, mesmo sem descanso, leva uma vida ativa que desafia tudo o que a medicina considera necessário para o corpo humano.

Ele vive com a esposa em uma vila rural cercada por plantações de arroz e, segundo a família, ninguém o viu dormir profundamente desde a década de 60, quando a guerra ainda marcava o país e sua vida mudou de forma definitiva.

Uma rotina que nunca para

Enquanto os moradores da aldeia descansam, Thai Ngoc segue acordado e aproveita as noites para trabalhar. Ele produz vinho de arroz em um sistema artesanal que envolve fogão a lenha, recipientes metálicos, fermentação e destilação.

Além disso, alimenta os animais, limpa áreas externas da casa e realiza atividades que exigem esforço físico constante.

Quando o sol nasce, ele continua trabalhando no campo, ajudando o filho nas plantações e visitando vizinhos, como se o corpo funcionasse em um ciclo contínuo que ignora completamente a necessidade do sono.

Ele tenta dormir, mas o sono não chega

Em alguns momentos, já tarde da noite, Thai Ngoc chega a se deitar e repousar o corpo por alguns minutos, mas relata que a sensação de entrar em sono profundo nunca aparece.

Há ocasiões raras em que, após beber vinho de arroz em maior quantidade, consegue apagar por uma ou duas horas, mas isso só acontece excepcionalmente e não altera o quadro de insônia extrema que vive há mais de seis décadas.

Thai Ngoc lutou durante a guerra do Vietnã e carrega cicatrizes, como o ferimento na mão direita. Ele acredita que sua insônia começou naquele período, mas evita falar sobre detalhes.

Médicos já tentaram entender o caso, jornalistas já o entrevistaram e curiosos do mundo inteiro tentaram encontrar uma explicação plausível, mas nada realmente conclusivo foi descoberto.

Hipóteses sobre traumas profundos e alterações no sistema nervoso aparecem como possibilidade, mas nunca foram confirmadas oficialmente.

Corpo e mente que desafiam lógica médica

A ciência é clara: o sono é essencial para o corpo humano, responsável por reparar tecidos, fortalecer o sistema imunológico e reorganizar memórias.

Mesmo assim, Thai Ngoc continua lúcido, realiza trabalhos pesados e segue com uma rotina que deixaria muitas pessoas jovens exaustas. Ele se tornou um caso raro que ultrapassa qualquer explicação simples e, por isso, chama tanta atenção.

Apesar da rotina aparentemente estável, Thai Ngoc admite que gostaria de voltar a dormir como antes e viver como qualquer outra pessoa da vila.

Ele diz que aceitaria ajuda médica se tivesse acesso, mas a vida segue entre o vinho de arroz, o campo, as noites em claro e lembranças que nunca o abandonam.

Para alguém que afirma estar acordado desde 1962, o maior desejo é justamente o mais simples: conseguir, um dia, fechar os olhos e realmente dormir.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!