Horário da Lei do Silêncio muda e nova regra passa a valer em junho nesse país

Alemanha flexibiliza regras de silêncio noturno durante a Copa de 2026 para permitir transmissões públicas de jogos até a madrugada

Gabriel Dias - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A tradicional regra de silêncio noturno, conhecida por impor limites a partir das 22h, passará por uma mudança temporária a partir de junho de 2026.

A decisão foi tomada pelo governo federal com um objetivo claro: permitir que a população acompanhe os jogos da Copa do Mundo sem esbarrar em restrições legais.

Na Alemanha, a medida, chamada de “regulamentação de exibição pública”, cria uma exceção nas normas de controle de ruído. Na prática, ela libera eventos coletivos — como transmissões de partidas em praças e espaços públicos — mesmo durante horários que normalmente exigiriam silêncio.

Exceção vale durante a Copa

A flexibilização será válida entre 11 de junho e 19 de julho, período oficial do torneio. Como muitos jogos ocorrerão em horários incompatíveis com o fuso europeu, as exibições devem avançar pela noite e até a madrugada.

Sem a mudança, esses eventos poderiam ser considerados ilegais, já que a legislação limita o ruído noturno entre 35 e 65 decibéis, dependendo da região.

Decisão ficará nas mãos das cidades

Apesar da autorização federal, a palavra final será das autoridades locais. Cada cidade poderá decidir se libera ou não os eventos, avaliando fatores como a proximidade de áreas residenciais e possíveis impactos à população.

Além disso, organizadores ainda precisarão solicitar licenças específicas, que serão analisadas individualmente.

A alteração não muda de forma definitiva a chamada “Lei do Silêncio”, sendo apenas uma exceção para grandes eventos esportivos — algo que já ocorreu em Copas anteriores desde 2006.

E no Brasil?

Diferente do modelo alemão, o Brasil não possui uma regra única nacional sobre o silêncio noturno. O controle de ruídos varia conforme leis municipais e outras normas, como o Código Civil e a Lei de Contravenções Penais.

Por isso, mudanças semelhantes dependem de decisões locais, o que faz com que regras e horários variem de cidade para cidade.

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