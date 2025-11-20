Quando a popularidade engana: cuidados ao seguir dicas de influencers

Segundo especialista, no meio digital, confiança — em muitos momentos — pode parecer mais atrativa do que qualificação

Gabriella Pinheiro - 20 de novembro de 2025

Em uma era dominada pelas redes sociais, a figura do “influencer especialista” tornou-se comum e, por vezes, perigosa. Se, por um lado, algumas dicas podem ser úteis no dia a dia, por outro, certas orientações podem representar riscos.

O psicólogo e jornalista Bruno Ferreira orienta que os internautas tenham cuidado com influencers que nunca estudaram e não são especialistas em determinado assunto, mas ainda assim dão dicas e palpites sobre ele.

Segundo o profissional, no meio digital, a confiança — em muitos momentos — parece mais atrativa do que a qualificação, já que um discurso convincente, somado a milhares de seguidores e a uma boa câmera, pode criar uma aura de autoridade totalmente falsa.

O resultado? Prejuízos financeiros, impactos na saúde mental e até riscos à saúde física. Apesar disso, Bruno destaca que é possível se blindar.

“A solução [para se proteger] está na desconfiança saudável. Antes de seguir qualquer orientação online, é preciso se perguntar: qual a formação dessa pessoa? Ela cita fontes e estudos confiáveis?”, afirma.

Além disso, ele orienta que a população busque acompanhamento de profissionais com registro e formação em conselhos regionais, como CRM, CRP ou CRN, e reflita: “O que essa pessoa ganha ao compartilhar esse conteúdo?”.

O conhecimento verdadeiro, de acordo com o psicólogo, é construído com estudo, prática e responsabilidade.

“Informação salva, desinformação custa caro”, finaliza.

