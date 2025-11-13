Telhado ou laje impermeabilizada: o que vale mais a pena?

Eliminando de vez as dúvidas, engenheiro civil elenca diferenças e características de cada estrutura

Gabriella Pinheiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Freepik)

Na hora de construir ou reformar, uma das dúvidas mais frequentes é: vale mais a pena investir em um telhado tradicional ou em uma laje impermeabilizada?

Para tirar de vez os questionamentos, o engenheiro civil Levi Borges explica as diferenças e características de cada estrutura. Segundo ele, não há uma resposta única sobre qual opção é melhor — tudo depende da necessidade de cada projeto.

De acordo com o profissional, o recomendável é avaliar o uso, o estilo da casa e o orçamento disponível. Ele ressalta que a laje impermeabilizada pode funcionar bem, desde que o serviço seja feito com cuidado e materiais de qualidade.

“O telhado, por outro lado, protege toda a estrutura da casa, os ambientes internos e ainda deixa o local mais fresco, porque o calor não incide diretamente sobre a laje”, destaca.

Segundo Levi, o telhado pode ter um custo inicial um pouco maior, mas geralmente aumenta o conforto térmico. Em contrapartida, a laje impermeabilizada também vem sendo amplamente utilizada por questões arquitetônicas.

“É uma boa opção para quem busca um visual mais moderno ou deseja aproveitar o espaço como terraço”, explica.

Veja o vídeo:

