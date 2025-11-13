De empresa para cliente: como os 4 C’s estão redefinindo o marketing moderno

Especialista pondera mudanças de estratégias vivenciadas ao longo dos anos

Gabriella Pinheiro - 13 de novembro de 2025

Se antes o pensamento era de que as empresas mandavam e dominavam o jogo, atualmente a dinâmica dos negócios se estabelece de outra forma e conta com um novo comandante: o cliente.

Conforme explica a mentora em posicionamento de marca, Laureana Guedes, em meados da década de 1960, os 4 P’s do marketing — produto, preço, praça e promoção — considerados quatro pilares fundamentais em uma estratégia de marketing tradicional, criados por Jerome McCarthy e popularizados por Philip Kotler, mudaram de lado.

Em contrapartida, os 4 C’s do marketing — cliente, custo, comunicação e conveniência — ganham destaque e revelam uma nova realidade: a de que o consumidor passa a ser o centro das decisões, e não mais o produto.

“Os 4 P’s não ficaram obsoletos. Eles ainda fazem parte da estratégia de uma empresa, o que mudou foi o olhar. Os 4 P’s mostram como a empresa deve agir, e os 4 C’s explicam por que ela faz o que faz”, explica a profissional.

Por fim, Laureana destaca que, para quem deseja mudar a mentalidade, é necessário se perguntar: “O que o meu cliente realmente precisa? O que ele realmente valoriza? E, a partir disso, traduzir as respostas em como você se posiciona, comunica e entrega.

