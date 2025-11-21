Alimentos que nunca devem ir para a geladeira, apesar de muitos brasileiros insistirem

Colocar tudo na geladeira parece mais seguro, mas alguns alimentos estragam justamente por causa da refrigeração

No Brasil, existe o hábito de guardar praticamente qualquer alimento dentro da geladeira para “durar mais”. Essa prática passou de geração em geração e virou quase regra dentro de casa.

Mas, ao contrário do que muitos imaginam, alguns alimentos reagem muito mal ao frio, perdendo sabor, textura, aroma e até nutrientes.

Em alguns casos, o armazenamento inadequado acelera o mofo, interrompe o amadurecimento ou deixa o produto sem graça, mesmo estando aparentemente conservado.

A seguir, veja os alimentos que não deveriam estar na geladeira, mesmo que boa parte dos brasileiros ainda insista em guardar lá dentro.

Tomate

O frio interrompe o amadurecimento e altera completamente aroma e textura. O tomate fica farinhento, sem sabor e perde suculência. O ideal é deixar fora da geladeira, em local fresco e ventilado.

Batata

Temperaturas baixas transformam o amido em açúcar, mudando sabor e qualidade na hora do cozimento. Além disso, a batata escurece com mais facilidade. Armazene em local arejado e longe da luz.

Alho

A geladeira favorece mofo e brotação. O alho deve ficar em ambiente fresco e seco. A única exceção é quando já está picado: nesse caso, mantenha na geladeira, em recipiente bem fechado, apenas para uso rápido.

Pão

Refrigerar o pão acelera o ressecamento e deixa a massa dura. Se quiser conservar por mais tempo, o freezer funciona melhor do que a geladeira. Para o dia a dia, guarde em saco de papel ou pano.

Café em pó ou em grãos

O café absorve odores e umidade muito rápido. Dentro da geladeira, perde aroma e frescor. O correto é armazenar em pote hermético, protegido de luz e calor.

Mel

O mel nunca deve ir à geladeira: o frio acelera a cristalização. Ele já possui propriedades naturais de conservação, então basta manter em local fresco e seco. Se cristalizar, é só aquecer em banho-maria.

Óleos

Refrigerar óleos faz com que eles solidifiquem parcial ou totalmente, mudando textura e sabor. Eles devem ficar em local fechado, fresco e longe de fontes de calor.

Frutas tropicais

Frutas como banana, abacaxi e mamão não se dão bem com a geladeira, porque o frio interrompe o amadurecimento natural e altera textura e sabor.

Elas ficam escuras mais rápido, endurecem em algumas partes e perdem aquele aroma característico. O ideal é deixá-las na fruteira até amadurecerem por completo.

Frutas com caroço

Frutas como manga, pêssego, ameixa e nectarina também não devem ser refrigeradas, já que o acúmulo de etileno dentro da geladeira muda a forma como amadurecem e prejudica o sabor.

Elas se desenvolvem melhor em temperatura ambiente, ficando mais doces, macias e aromáticas.

O que NÃO deve ir para o congelador

Alguns alimentos também sofrem com temperaturas extremamente baixas. Evite congelar ovos com casca, verduras ricas em água, laticínios de baixo teor de gordura, frituras prontas e massas cozidas, todos perdem textura e qualidade.

Cada alimento reage de forma diferente ao frio. Alguns dependem de calor para amadurecer, outros têm estrutura sensível à umidade e há aqueles que absorvem odores com muita facilidade.

Saber onde armazenar cada item evita desperdício, melhora o sabor da comida e ainda preserva nutrientes.

No fim das contas, geladeira é importante, mas não é para tudo.

