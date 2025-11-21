LivreCell inaugura nova unidade em Anápolis com celulares a partir de R$ 499 e copos Stanley grátis
Além dos brindes, os visitantes também poderão aproveitar ofertas exclusivas preparadas apenas para o dia da inauguração
A inauguração da nova unidade da LivreCell no Centro de Anápolis, neste sábado (22), promete atrair um grande público já nas primeiras horas da manhã. A partir das 9h, os primeiros clientes que chegarem à loja serão presenteados com 200 copos Stanley gratuitos.
A ação, que se tornou o grande destaque do evento, deve concentrar a atenção de quem acompanha promoções e oportunidades na cidade.
A entrega dos brindes marca o início das atividades do novo espaço e reforça a estratégia da empresa de aproximar a marca dos consumidores e gerar movimento desde a abertura.
Além dos copos, os visitantes também poderão aproveitar ofertas exclusivas preparadas apenas para o dia da inauguração. Entre elas, celulares lacrados a partir de R$ 499, iPad 11 por R$ 2.299 e a JBL Boombox 3 por R$ 1.699 — preços que devem impulsionar ainda mais o fluxo ao longo do dia.
Instalada na Rua Engenheiro Portela, em frente à Tesoura de Ouro, a nova unidade chega para ampliar o alcance da marca em Anápolis e oferecer ao público não apenas condições diferenciadas, mas também um evento que promete movimentar o Centro.
A abertura da nova unidade representa mais um passo no crescimento da rede, que vem ampliando sua atuação e buscando áreas de maior circulação para fortalecer relacionamento com os consumidores.