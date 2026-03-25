Associação Educativa Evangélica celebra 79 anos com show de Adhemar de Campos em Anápolis

Celebração reúne comunidade acadêmica e religiosa em noite marcada por fé, música e solidariedade

Damara Dantas - 25 de março de 2026

Celebração reúne comunidade acadêmica e religiosa em noite marcada por fé, música e solidariedade. (Foto: Divulgação)

“Grande é o Senhor”. A música que atravessou décadas e se tornou hino em igrejas evangélicas de todo o Brasil dá o tom da celebração dos 79 anos da Associação Educativa Evangélica (AEE), que será marcada por uma programação especial de Páscoa no próximo dia 30 de março, às 19h, no Ginásio Poliesportivo da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, em Anápolis. A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A canção eternizada por Adhemar de Campos, convidado especial da noite, sintetiza o espírito do evento: gratidão e fé. Com o tema “Onde a fé revela o propósito e a esperança escreve a história”, a comemoração propõe um encontro entre gerações que ajudaram a construir a trajetória da instituição, fundada há quase oito décadas com a missão de transformar vidas por meio da educação e dos princípios cristãos.

Para o presidente da AEE, Ernei de Oliveira Pina, o momento é de reconhecimento e renovação. “São 79 anos de uma história construída com trabalho sério, compromisso acadêmico e fé inabalável. Esta celebração é um marco que nos convida a olhar para o passado com gratidão e para o futuro com confiança”, destaca.

O capelão institucional, Heliel Carvalho, ressalta o simbolismo da data no contexto pascal. “Celebrar a Páscoa é celebrar vida, recomeço e propósito. Reunir a comunidade nesse período reforça nossa identidade cristã e nos lembra que nossa missão vai além da formação profissional: é também espiritual e humana”, afirma.

Com uma carreira consolidada nacionalmente, Adhemar de Campos é autor de centenas de composições que se tornaram referências no louvor congregacional brasileiro. Além de “Grande é o Senhor”, destacam-se canções como “Nosso General” e “Tributo a Iehovah”, entoadas em igrejas de diferentes denominações e presentes no repertório de centenas de comunidades cristãs.

Pioneiro, foi um dos primeiros artistas do segmento a gravar álbuns ao vivo no Brasil, contribuindo para moldar o estilo contemporâneo de louvor e adoração no país. Também atua como pastor na Comunidade da Graça, em São Paulo, onde desenvolve um ministério voltado à adoração e à formação de novos líderes e ministros de música.

Sua participação na celebração da AEE reforça o caráter especial da noite, que deve reunir comunidade acadêmica, lideranças religiosas, autoridades e famílias em um ambiente de comunhão e celebração.

Legado educacional

Com quase 80 anos de atuação, a Associação Educativa Evangélica consolidou-se como uma das principais instituições de ensino do Centro-Oeste brasileiro. Fundada em 31 de março de 1947, a Associação Educativa Evangélica (AEE) nasceu do ideal missionário e educacional de líderes evangélicos como Antônio de Oliveira Brasil, Archibald Tipple, Arthur Wesley Archibald, Dayse Fanstone, James Fanstone, Newton Wiederhecker, Nicola Aversari, Severino Araújo e William Benister Forsyth, sob a liderança do reverendo Arthur Wesley Archibald.

Desde a origem, a missão era contribuir com a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região de Goiás, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Ao longo de quase oito décadas, a AEE expandiu sua atuação e hoje mantém instituições consolidadas no ensino básico, técnico e superior. Atualmente, integram o grupo:

Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA – Anápolis com campus em Ceres, Jaraguá, Rubiataba, Sanador Canedo e Aparecida de Goiânia;

Centro Universitário Evangélico de Goianésia – UNIEGO;

Faculdade Evangélica Raízes – Anápolis;

Escola de Enfermagem Florence Nightingale;

Colégio Álvaro de Melo – Ceres;

Colégio Couto Magalhães – Anápolis e Goianésia.

Essas instituições dão continuidade ao propósito original da AEE: oferecer formação integral, aliando excelência acadêmica, responsabilidade social e princípios cristãos.

Celebração dos 79 anos da AEE – Show com Adhemar de Campos

Data: 30 de março

Horário: 19h

Local: Ginásio Poliesportivo da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, Anápolis.

Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível.