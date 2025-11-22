As melhores datas para tirar férias do trabalho em 2026 e aproveitar melhor o período de descanso

Feriados bem distribuídos ajudam trabalhadores a transformar poucos dias de férias em períodos longos de descanso ao longo do ano

Pedro Ribeiro - 22 de novembro de 2025

Praias são um excelente destino para férias (Foto: Divulgação)

O ano de 2026 oferece um calendário especialmente favorável para quem deseja ampliar o período de descanso sem gastar todo o saldo de férias.

A distribuição dos feriados nacionais permite criar blocos estratégicos que respeitam a legislação trabalhista e garantem mais dias de folga, aproveitando finais de semana prolongados e datas que interrompem a rotina de forma natural.

A Consolidação das Leis do Trabalho determina que as férias não podem começar nos dois dias que antecedem feriado ou descanso semanal, o que elimina várias sugestões comuns que circulam na internet.

Mesmo assim, o calendário de 2026 reserva combinações que funcionam de maneira perfeitamente legal e ampliam o descanso com eficiência.

Datas mais vantajosas para tirar férias em 2026

06/04/2026 a 19/04/2026

Período encaixado antes da Paixão de Cristo, que cai em 17 de abril. O trabalhador usa dez dias úteis e consegue quatorze dias corridos de descanso.

13/04/2026 a 24/04/2026

Essa combinação integra o feriado de Tiradentes, celebrado em uma terça-feira. Com dez dias de férias, o período se estende para dezesseis dias de folga.

04/05/2026 a 15/05/2026

Período sem feriados próximos, mas com dois finais de semana incluídos. Doze dias consecutivos se transformam em dezesseis dias de descanso com o uso de dez dias úteis.

03/11/2026 a 20/11/2026

O mês de novembro oferece uma das melhores janelas do ano. A folga começa após Finados e abrange três finais de semana, totalizando dezoito dias de descanso com doze dias de férias.

14/12/2026 a 31/12/2026

Excelente opção para quem pretende descansar no fim do ano. As férias englobam Natal e Ano Novo, criando um período de dezoito dias com quatorze dias úteis de férias.

Planejamento e legislação ajudam a melhorar o aproveitamento

Além de observar o calendário nacional, é importante verificar feriados estaduais e municipais, que podem ampliar ainda mais as possibilidades.

O fracionamento permitido pela legislação também possibilita distribuir o descanso ao longo do ano, criando períodos curtos e longos conforme a necessidade do trabalhador.

Em 2026, o calendário favorece quem planeja com antecedência e utiliza os feriados como pontos de apoio.

Com combinações bem escolhidas, é possível criar períodos prolongados de descanso sem comprometer o saldo total anual.

