Passageiros da 99 ganham nova opção de veículo em Goiânia

Plataforma divulgou a data de lançamento e os detalhes da modalidade, que, até então, funciona em São Paulo, Brasília e Porto Alegre

Paulo Roberto Belém - 22 de outubro de 2025

Nova modalidade de corridas já tem data para operar em Goiânia. (Foto: Divulgação/99).

Goiânia foi escolhida pela 99 para receber uma nova modalidade no transporte de passageiros feitos pela plataforma. A Big Tech vai implementar na capital, a partir do dia 4 de novembro, a 99electric-Pro, a primeira categoria premium com carros elétricos e híbridos do Brasil.

A empresa destaca que os usuários poderão circular com mais conforto, tecnologia e sustentabilidade se pedir o veículo da categoria, assim que for habilitado. Até então, somente São Paulo, Brasília e Porto Alegre têm a opção. Curitiba também será contemplada.

Segundo a 99, a novidade beneficia goianienses que buscam uma experiência de mobilidade exclusiva. “Com veículos com mais espaço interno, silenciosos e de baixa emissão de CO₂, conduzidos por motoristas altamente avaliados”, pontuaram.

Em relação à precificação para o passageiro, a reportagem fez uma simulação de preços da categoria onde ela funciona, entre a mais popular (99 Pop) e a premium (Electric-Pro). O preço da mais sofisticada foi de 50% a mais.

De acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Goiânia aparece como a 8ª cidade do país com maior volume de vendas de veículos elétricos, ultrapassando 14 mil unidades.

Assim, os motoristas interessados em acessar a nova modalidade já podem se cadastrar diretamente no app da 99 ou no site, clicando aqui.

Vantagens para os motoristas

Além do impacto ambiental positivo, a eletrificação traz vantagens econômicas para os motoristas, informou a Big Tech, porque a migração de veículos a combustão para elétricos pode gerar redução de 70% a 80% nos custos com combustível.

A empresa pontuou que a despesa – de cerca de R$3 mil mensais, vai para uma média entre R$700 e R$900. “Além disso, a média de ganhos pode ser 60% maior do que na categoria 99Pop”, sustentam.

