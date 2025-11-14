Uber lança nova função para evitar que motoristas deem golpes em passageiros, em Goiás
Reportagem do Portal 6 confirmou nova atualização que está em operação desde a semana passada
A reportagem do Portal 6 chamou uma corrida pelo aplicativo Uber na tarde desta sexta-feira (14) e percebeu uma nova função lançada pela plataforma de mobilidade em Goiás.
Com o motorista sugerindo “deixar a corrida para pagar na próxima”, por não ter conseguido gerar o QR Conde para pagamento, a recomendação foi aceita e a novidade foi percebida.
O trabalhador anunciou que, além de ele notificar “corrida não paga” no aparelho dele, era necessário que o passageiro confirmasse a ação no aplicativo que acionou a corrida, o que foi feito.
Na volta, outro motorista de app confirmou a novidade. Sandro Leite, que atua há sete meses, informou que o novo método está disponível desde a semana passada. Ele acredita que a nova função veio a partir de golpes de motoristas contra passageiros.
“Tem muito ‘uber’ que age de má fé”, disparou o colaborador. Ele disse isso a partir de quando, eventualmente, algum motorista acusasse não ter recebido do passageiro, mesmo recebendo.
Por outro lado, Sandro também comenta sobre “maus pagadores”, correspondendo a alguns passageiros. “A Uber peneirou e não terão esse ‘benefício’ de jogar para a próxima”, complementou.
O trabalhador arrematou dizendo que a nova ferramenta “demorou a ser implementada”. “Uma coisa tão simples para eles [Uber]”, finalizou.
Fase de testes
O Portal 6 entrou em contato com a Uber para saber o porquê de a nova funcionalidade ter sido implementada e para quais cidades de Goiás estaria valendo.
De forma objetiva, a Big Tech informou que a confirmação de pagamento em dinheiro é um novo recurso da Uber visando mais transparência nas viagens pagas em dinheiro. “Está em fase de testes”, definiram.
