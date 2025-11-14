Uber lança nova função para evitar que motoristas deem golpes em passageiros, em Goiás

Reportagem do Portal 6 confirmou nova atualização que está em operação desde a semana passada

Paulo Roberto Belém - 14 de novembro de 2025

Print da tela do motorista, à esquerda, e do passageiro, à direita, confirmando a nova função. (Foto: Captura)

A reportagem do Portal 6 chamou uma corrida pelo aplicativo Uber na tarde desta sexta-feira (14) e percebeu uma nova função lançada pela plataforma de mobilidade em Goiás.

Com o motorista sugerindo “deixar a corrida para pagar na próxima”, por não ter conseguido gerar o QR Conde para pagamento, a recomendação foi aceita e a novidade foi percebida.

O trabalhador anunciou que, além de ele notificar “corrida não paga” no aparelho dele, era necessário que o passageiro confirmasse a ação no aplicativo que acionou a corrida, o que foi feito.

Na volta, outro motorista de app confirmou a novidade. Sandro Leite, que atua há sete meses, informou que o novo método está disponível desde a semana passada. Ele acredita que a nova função veio a partir de golpes de motoristas contra passageiros.

“Tem muito ‘uber’ que age de má fé”, disparou o colaborador. Ele disse isso a partir de quando, eventualmente, algum motorista acusasse não ter recebido do passageiro, mesmo recebendo.

Por outro lado, Sandro também comenta sobre “maus pagadores”, correspondendo a alguns passageiros. “A Uber peneirou e não terão esse ‘benefício’ de jogar para a próxima”, complementou.

O trabalhador arrematou dizendo que a nova ferramenta “demorou a ser implementada”. “Uma coisa tão simples para eles [Uber]”, finalizou.

Fase de testes

O Portal 6 entrou em contato com a Uber para saber o porquê de a nova funcionalidade ter sido implementada e para quais cidades de Goiás estaria valendo.

De forma objetiva, a Big Tech informou que a confirmação de pagamento em dinheiro é um novo recurso da Uber visando mais transparência nas viagens pagas em dinheiro. “Está em fase de testes”, definiram.

