Homem bêbado atropela trio, mata idosa e é solto após pagar fiança em SP

Condutor do veículo fugiu do local após o atropelamento, mas foi preso em flagrante momentos depois

Folhapress - 25 de novembro de 2025

Câmera registrou momento em que carro atropela trio, no interior de São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram/@aracatubaemfoco)

LUANA TAKAHASHI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um motorista bêbado atropelou três mulheres em Braúna (SP) na noite de domingo e matou uma delas.

Vídeo de câmera de segurança mostrou o momento em que o homem, de 38 anos, atinge as vítimas, que voltavam de uma missa. O carro, de modelo Chevrolet Blazer, aparece arremessando uma delas na rua Enedir Sampaio, no bairro Vila Nova, por volta das 21h10.

Osmarina Lopes Moura, 81, morreu no Pronto-Socorro Municipal de Penápolis. As outras duas, de 56 e 93 anos, ficaram feridas. As três foram socorridas ao hospital por uma ambulância antes da chegada da Polícia Militar.

O motorista fugiu do local após o atropelamento, mas foi preso em flagrante momentos depois. Rogério Soares Cavalcanti foi encontrado no município de Coroados (a cerca de 20 km de Braúna), onde mora, e levado a delegacia de Penápolis.

Homem fez teste do bafômetro, que deu positivo. O resultado apontou uma concentração de álcool de 1,01 mg/L.

Antes disso, os policiais já haviam notado sinais de embriaguez -olhos avermelhados, odor de álcool, vestes desalinhadas e corpo desequilibrado.

Ele disse que fugiu do local do acidente por estar “assustado”. Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o UOL teve acesso, o homem relatou aos policiais que havia bebido 10 garrafas long neck de cerveja ao longo do dia em um bar de Braúna, onde a mãe dele vive, após um desentendimento com a esposa.

“Eu acho que eu estava bem alcoolizado, eu não vi. Eu senti uma pancada, pensei ‘meu Deus, derrubei alguma coisa'”, disse Cavalcanti, em depoimento à polícia.

Ele pagou R$ 15.180,00 de fiança e foi liberado após audiência de custódia. A juíza Danielle Caldas Nery Soares, da Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária de Araçatuba, reconheceu a “extrema gravidade da conduta”, mas decidiu soltá-lo por ele ser réu primário e ter residência fixa. A reportagem tenta contato com ele e sua defesa. O espaço está aberto para manifestação.

Cavalcanti responderá em liberdade com medidas cautelares. Além da fiança, o homem está proibido temporariamente de dirigir, deve se recolher no período noturno e não pode frequentar bares ou casas noturnas.