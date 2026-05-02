Não é panela de pressão, nem horas no fogo: o truque para cozinhar feijão em 15 minutos e ainda deixar com caldo grosso

Pequeno cuidado antes do preparo pode mudar o tempo de cozimento e deixar o feijão mais encorpado no prato

Layne Brito - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube/ DINDA ROSARIO RECEITAS)

Poucas coisas combinam tanto com a mesa do brasileiro quanto uma panela de feijão bem feita. O problema é que, na correria do dia a dia, o preparo pode virar um desafio: demora, gasta gás e, às vezes, ainda termina com os grãos duros ou desmanchando demais.

Muita gente acredita que o segredo está apenas em deixar a panela por mais tempo no fogo.

Outros apostam que basta aumentar a pressão, colocar mais água ou mexer na receita depois que o feijão já começou a cozinhar.

No entanto, o resultado costuma depender de uma etapa feita bem antes disso.

É esse cuidado simples que ajuda os grãos a cozinharem de forma mais uniforme, mantendo a textura e favorecendo um caldo mais encorpado.

O truque para cozinhar feijão mais rápido

O segredo está em deixar o feijão de molho antes de levar ao fogo. Para acelerar o processo, coloque os grãos em uma tigela, cubra com água e acrescente algumas gotas de limão.

Depois de aproximadamente uma hora, descarte essa água, lave os grãos novamente e só então leve para cozinhar.

Esse processo ajuda a amolecer o feijão antes mesmo de ele ir para a panela, reduzindo o tempo necessário no fogo.

Na panela de pressão, o cozimento pode levar cerca de 15 minutos depois que pegar pressão, dependendo do tipo e da qualidade do feijão.

Como deixar o caldo mais grosso

Para conseguir um caldo mais encorpado, evite colocar água em excesso.

O ideal é cobrir os grãos com uma quantidade suficiente para o cozimento, sem exagerar.

Depois que a pressão sair naturalmente, abra a panela com cuidado e deixe o feijão ferver por mais alguns minutos sem tampa.

Se quiser engrossar ainda mais, amasse uma pequena porção dos grãos com a concha e misture ao caldo.

Cuidados importantes no preparo

Nunca abra a panela de pressão antes de toda a pressão sair. Também é importante observar se a válvula está limpa e funcionando corretamente.

Com o molho prévio, tempo correto e finalização no fogo, o feijão tende a ficar macio, saboroso e com caldo grosso, sem precisar passar horas cozinhando.

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