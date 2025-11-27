Embriagado, policial urina em calçada, atira para o alto e é preso em SP

De acordo com a SSP, arma do escrivão foi apreendida e ele segue preso

Folhapress - 27 de novembro de 2025

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O policial civil Evandro Pedro de Mello, 50, foi preso na madrugada de quarta-feira (26) após urinar na calçada de uma rua do Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, e atirar para o alto.

Segundo o registro da Polícia Militar, o agente – que trabalha como escrivão no 38° DP (Vila Amália) – apresentava sinais de embriaguez, mas recusou-se a fazer o teste do bafômetro.

A reportagem tenta localizar a defesa do policial. A Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e acompanha o caso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o policial também está sujeito a medidas disciplinares.

Imagens de câmera de monitoramento mostram quando Mello, que dirige um carro branco, para o veículo na rua Leopoldo Couto Magalhães, desce e urina na calçada. Um outro homem aparece desembarcando do lado do passageiro e aparenta vomitar.

Depois de urinar, Mello volta ao carro, pega uma arma que estava no banco e atira para o alto.

É possível ver ainda que ele levanta a arma mais algumas vezes, mas sem realizar disparos. Em seguida, os dois homens entram no carro e vão embora.

Segundo o registro policial, o vigilante de um condomínio contou que, ao perceber que Mello iria urinar, aproximou-se para conversar, mas ele pegou a arma e disparou.

A PM foi acionada quando o escrivão e o outro homem foram embora do local. Os agentes conseguiram localizar o policial e o amigo na região da marginal Pinheiros.

Mello não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi autuado por embriaguez ao volante, pois aparentava estar sob influência de álcool, segundo PMs que atenderam a ocorrência.

De acordo com a SSP, a arma do escrivão foi apreendida e ele foi levado ao 91° DP (Ceagesp), onde segue preso. O policial responderá por disparo de arma de fogo e ato obsceno, e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (27).