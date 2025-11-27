Jovem “dedura” comparsas e GCM descobre plantio de maconha e porções de drogas em Santa Helena

Agentes localizaram trio, drogas variadas e uma plantação improvisada após suspeito confessar funcionamento do esquema

Da Redação - 27 de novembro de 2025

Drogas foram apreendidas pelas autoridades. (Foto: Reprodução)

A Guarda Civil Municipal de Santa Helena de Goiás prendeu três homens suspeitos de envolvimento com drogas durante patrulhamento preventivo realizado na madrugada desta quinta-feira (27). A localização dos demais comparsas só foi possível após um deles confessar todo o esquema para as autoridades.

A equipe trafegava pelo Parque Industrial Ipeguary quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele mudou de direção repentinamente e arremessou um objeto ao solo.

Os agentes realizaram abordagem e encontraram uma porção de substância análoga à cocaína. Questionado, disse não saber a origem exata da droga e relatou que aguardava um amigo que lhe traria mais entorpecente para consumo.

Minutos depois, o segundo indivíduo chegou ao local em um carro de aplicativo e também foi abordado. Com ele, os guardas localizaram uma porção de maconha e outras de cocaína.

Aos agentes, ele afirmou ter adquirido os entorpecentes em uma residência no mesmo bairro, pagando R$ 100 pela maconha e R$ 50 pela cocaína.

Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço indicado. Ao chegarem, os guardas civis chamaram no portão, momento em que alguns indivíduos correram para o fundo do lote.

Um dos agentes subiu no muro e viu três pessoas tentando se esconder, além de um pé de planta semelhante à maconha cultivado no quintal. Como o cadeado do portão estava apenas encostado, os guardas entraram no imóvel para conter a fuga e cessar a possível prática criminosa.

No interior da casa, eles apreenderam o pé de maconha, 18 cigarros da mesma substância, uma balança de precisão e comprimidos de ecstasy.

Os detidos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para exames de corpo de delito e, posteriormente, levados à 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Rio Verde, onde o caso foi registrado e seguirá para apuração.

